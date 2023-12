Lo zaino ecologico è quel tipo di strumento che permette di calcolare l’impatto ambientale di un bene/servizio, basato sul calcolo di tutte le risorse necessarie alla sua produzione. Come funziona, nel dettaglio? E quanto è importante in ottica di sostenibilità?

Cos’è lo Zaino Ecologico

L’espressione è stata ideata, nel 1994, da Friedrich Schmidt-Bleek dell’Istituto per il clima, l’ambiente e l’energia di Wuppertal, in Germania. Forse non ne avete mai sentito parlare prima, ma è una voce autorevole per quel che concerne la produttività delle risorse, della dematerializzazione e la sostenibilità industriale.

Sostenibilità ambientale

Tale indicatore, dunque, è importante – in ottica di sostenibilità – in quanto analizza, nello specifico, la quantità totale (in kg) dei materiali, prelevati dalla natura, per creare un prodotto o servizio, meno il peso effettivo del prodotto.

In sostanza, lo Zaino Ecologico punta a calcolare quali conseguenze hanno questo tipo di passaggi, fornendo, nei fatti, una valutazione del ciclo di vita del prodotto realizzato.

La difficile definizione delle pratiche volte alla sostenibilità

La sostenibilità è molto complessa e non semplice da definire e da configurare. Pertanto, lo è anche per tale strumento che funge, però da ottimo aiuto al fine di stimare il peso ambientale, anche se non fornisce soluzioni definitive e miracolose.

D’altronde, bisogna dire, non esiste ancora una metodologia comune. Di conseguenza, alcuni studi, a seconda della loro analisi, potrebbero fornire risultati molto diversi. Pertanto, alcune risorse sono più difficili da calcolare e valutare, come l’aria, l’acqua, le terre rare.

Lo Zaino ecologico, inoltre, richiede tracciabilità e accesso alle informazioni: un ostacolo importante, considerando che la maggior parte dei marchi e delle aziende non vuole – almeno per ora – affrontare la realtà quando si tratta di emissioni di carbonio e consumo di risorse.

