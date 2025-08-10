Moda etica e inclusione sociale: il progetto solidale di beKora

Il brand beKora unisce moda e solidarietà. Fondato e guidato dalla creativa Hamdi Dahir Warsame, somala d’origine e italiana d’adozione, il marchio rappresenta un esempio del fatto che l’alta sartoria può diventare uno strumento di integrazione sociale e sviluppo sostenibile.

A Roma, città che ha accolto Hamdi fin da giovanissima, beKora opera mediante una rete di sartorie sociali, veri e propri laboratori artigianali dove il talento si intreccia con l’impegno sociale.

La moda etica ed inclusiva che genera opportunità: il progetto beKora

beKora svolge la propria attività nei laboratori romani in cui donne rifugiate, migranti e richiedenti asilo trovano lo spazio per formarsi in ambito sartoriale, ma anche una possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro.

Moda sostenibile

Sotto la guida di sarte in pensione, i partecipanti apprendono le tecniche dell’alta moda utilizzando tessuti di recupero donati da vari atelier italiani. Sono, poi, realizzati capi unici, che fondono l’eleganza europea e texture africane, creando un binomio interculturale unico.

beKora, inoltre, funge da piattaforma inclusiva che, in collaborazione con realtà come l’Associazione Comboniana a Servizio degli Emigranti e dei Poveri (ACSE), promuove corsi di formazione professionale aperti a tutti.

Un ponte tra l’Italia e l’Africa

Parte dei ricavi generati dalle collezioni è reinvestita in progetti di sviluppo in Africa orientale, in particolare in Somalia, dove il brand sostiene le mense scolastiche, nonché le iniziative di formazione professionale.

beKora, inoltre, collabora con enti internazionali come il World Food Programme e il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo.

Il marchio opera in sinergia con la Diaspora somala e con le reti artigiane locali al fine di supportare microimprese agricole e manifatturiere. Dal 2019, infine, grazie al finanziamento A.MI.CO Award, ha contribuito alla creazione di una rete commerciale in Somalia a sostegno degli artigiani locali.