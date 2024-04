Le reti professionali (definite anche network professionali) stanno ridefinendo il concetto di attività lavorativa, in quanto superano la vecchia visione caratterizzata da ambienti lavorativi statici e relazioni interpersonali rigide. Tale evoluzione è particolarmente evidente nel terzo settore, nel quale un numero crescente di professionisti si impegna attivamente alla costruzione di network volti al mutuo scambio di sapere e al supporto reciproco. Secondo recenti studi condotti da Deloitte, oltre l’80% delle opportunità lavorative è attribuibile all’efficacia delle strategie di networking.

Qual è la funzione delle reti professionali

Il panorama lavorativo odierno, influenzato da crisi economiche, pandemie e progressi tecnologici, ha subito trasformazioni importanti che hanno portato, alla ribalta, nuovi valori e modelli operativi.

Capacità

Al centro di questo cambiamento ci sono le persone e la loro capacità di tessere relazioni significative all’interno di un contesto professionale, dando vita a quello che viene definito networking professionale.

Per i freelance e i liberi professionisti, in particolare, una rete di contatti ben strutturata è fondamentale per facilitare lo svolgimento delle attività lavorative.

Creazione e gestione di tali network

Un network professionale si basa sulla connessione tra individui che condividono interessi e obiettivi lavorativi simili. La costruzione di tale rete richiede impegno, pazienza e una forte propensione alla socializzazione.

È essenziale curare la propria presenza online e saper utilizzare in modo strategico le piattaforme digitali.

Il networking si rivela quindi un’attività interattiva, capace di ampliare le opportunità di business e di arricchire il bagaglio di competenze professionali.

Per interagire efficacemente all’interno di un network, sono necessarie ottime capacità comunicative, mantenendo uno stile equilibrato, proattivo e costruttivo.

I vantaggi di questo approccio

I vantaggi offerti dal networking sono vari: tra queste, la possibilità di confrontarsi con altri professionisti, arricchire le proprie conoscenze, costruire relazioni empatiche e aumentare le possibilità di successo lavorativo.

Per sviluppare una rete professionale solida, è fondamentale saper navigare nel mondo dei social network, curando attentamente l’immagine personale e condividendo contenuti in linea con il proprio percorso professionale.

È – altresì – importante dedicare tempo alla crescita della propria rete, mostrandosi aperti a nuove conoscenze ed esperienze.

La partecipazione a eventi e conferenze del proprio settore e lo sviluppo di competenze trasversali, quali la resilienza e la creatività, sono altrettanto determinanti per accrescere il proprio valore nel mercato del lavoro.

