Non è sempre facile tenere traccia della data di Pasqua. Del resto, a differenza del Natale, la data cambia ogni anno. Può ricorrere, infatti, tanto il 22 marzo quanto il 25 aprile. Quest’anno cade il 9 aprile, ossia una settimana prima rispetto al 2022.

L’anno prossimo, la data è stabilita per il 31 marzo. Naturalmente, ciò significa che anche l’inizio della Quaresima e il Mercoledì delle Ceneri cambiano data. Come è determinata, di volta in volta, la data di questa ricorrenza cristiana? Esiste uno specifico ragionamento.

Pasqua, perché cambia sempre data?

Il cambio delle date per la Pasqua, che viene attuato di anno in anno, può indurre le persone a chiedersi perché tale ricorrenza cambi le date, rispetto ad altre festività che, invece, cadono sempre nello stesso giorno.

La maggior parte dei Cristiani sa che la data del Mercoledì delle Ceneri dipende dalla Pasqua, ma non sarebbe molto più semplice (e più facile da ricordare) se la resurrezione di Gesù Cristo fosse celebrata in un giorno prestabilito, come accade per il Natale, ad esempio? C’è una spiegazione ben precisa che giustifica questo tipo di approccio.

Pasqua

Il Mercoledì delle Ceneri segna l’inizio del periodo dei 40 giorni prima della Pasqua, chiamato Quaresima, in cui gli osservanti tipicamente “rinunciano” ad alcuni piaceri terreni (vino, cioccolato, zucchero) come forma di penitenza. Cosa significa, però, Mercoledì delle Ceneri?

La festa deriva dal libro di Daniele dell’Antico Testamento che associava il digiuno alle ceneri, secondo il sacerdote e professore assistente della Duke Divinity School, Lauren F. Winner.

Il suo rituale principale prevede che un sacerdote invochi la Genesi 3:19, “Ricordati, uomo, che polvere sei e in polvere ritornerai“, mentre unge la fronte dei fedeli con una miscela di cenere della Domenica delle Palme, a sua volta derivata dalla storia legata al percorso di Cristo verso Gerusalemme, in cui vediamo l’uso di fronde di palma e – talvolta – di olio. La Quaresima, dunque, fa riferimento al periodo di quaranta giorni che Cristo – come tramandato dalla Bibbia – trascorse nel deserto.

Poiché il Mercoledì delle Ceneri dà il via alla stagione quaresimale, la sua data ricorre, sempre ed esattamente, 46 giorni prima di Pasqua (40 giorni di Quaresima, più sei, poiché ogni domenica viene saltata) e, quindi ,è influenzata direttamente dalla data in cui ricorre la Pasqua in quell’anno. Quest’anno il Mercoledì delle Ceneri è giunto mercoledì 22 febbraio.

La festività dipende dalla Luna

Tutto ciò, ci porta a formularre una domanda: perché la Pasqua cade in una data diversa ogni anno? E perché è il 9 aprile 2023, quest’anno? La festa, che celebra la resurrezione di Cristo dalla tomba dopo la sua crocifissione, può verificarsi in qualsiasi domenica tra il 22 marzo e il 25 aprile.

La Luna

La data esatta della Pasqua varia così tanto perché, in realtà, dipende dalla Luna. La festa dovrebbe coincidere con la prima domenica dopo il plenilunio pasquale, il primo plenilunio dopo l’equinozio di primavera. Sebbene la data esatta dell’equinozio possa variare ogni anno secondo l’Almanacco del vecchio contadino, la Chiesa riconosce sempre l’equinozio di primavera nel giorno 21 marzo.

Perché, dunque, la Pasqua viene dopo il plenilunio pasquale? I primi Cristiani volevano che la Pasqua coincidesse con la Pasqua ebraica, perché la morte e la resurrezione di Cristo avvenivano dopo la festa ebraica. Poiché il calendario ebraico è legato ai cicli solari e lunari, le date della Pasqua ebraica e della Pasqua variano ogni anno.

