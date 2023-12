‍La storia dei videogiochi non può essere raccontata senza menzionare la PlayStation. Da quando è stata lanciata – per la prima volta – nel lontano 1994, la PS ha rivoluzionato l’industria del gaming e ha ridefinito il concetto di console di gioco.

PlayStation, la console più amata al mondo

La prima generazione di PlayStation ha introdotto il concetto di giochi su CD, sostituendo, nei fatti, le cartucce utilizzate dalle console precedenti.

Questo cambiamento ha permesso ai giocatori di immergersi in una grafica migliore e di fruire di un audio di alta qualità che erano inimmaginabili qualche tempo prima.

Console per videogiochi

Tale console, inoltre, ha concesso agli utenti di salvare i progressi di gioco direttamente sulla console, esonerandoli dall’inserimento di codici complessi o di specifica password.

La console di seconda generazione è stata quella più venduta di tutti i tempi, grazie alla sua folta libreria di giochi e alla compatibilità con i DVD.

La PlayStation 3 ha -poi – permesso ai giocatori di sfidarsi e cooperare con altri utenti in tutto il mondo. La PlayStation 4, inoltre, ha introdotto una grafica ancora più avanzata e nuove funzionalità, tra cui c’è la possibilità di registrare e condividere le sequenze di gioco. Funzioni che ritroviamo anche nell’ultima versione di quinta generazione, implementata con ulteriori opzioni.

3 funzioni nascoste della console

Oltre alle sue funzioni principali, la PlayStation offre anche una serie di funzioni nascoste che la rendono ancora più interessante.

La console permette di giocare online, pur lasciando il proprio status su offline, semplicemente accedendo al proprio profilo, dove va sselezionatta l’icona in alto a destra della schermata iniziale, per poi scegliere Stato online> Appari offline.

Inoltre, è possibile ascoltare musica mentre si gioca, scaricando l’app di Spotify o Apple Music dalla PlayStation Store accedendo, infine, all’account. In seguito, basterà premere il pulsante PS del controller DualSense per fare accesso al centro di controllo. Qui bisogna selezionare l’icona della musica, in modo da avviare lo streaming.

Inoltre, è consigliabile utilizzare un auricolare per le comunicazioni, in quanto pertanto è poco pratico soprattutto per chi ha sessione di gioco molto lunghe. Si può disattivare nelle impostazioni generali.



