Spotify ha svelato gli album, le canzoni e gli artisti più ascoltati nel 2022: in Italia il brano più sentito sull’app è quello di Mahmood e Blanco che ha vinto Sanremo.

I Maneskin conquistano l’ennesimo record della loro carriera: sono il gruppo italiano che nel corso del 2022 ha ottenuto il maggior numero di ascolti in streaming nel mondo su Spotify. Lo rivela Spotify Wrapped, la classifica annuale dell’app che ha svelato gli artisti, gli album, le canzoni e le playlist più ascoltate dell’anno tra i 456 milioni di ascoltatori globali che utilizzano il software.

Le canzoni più ascoltate nel 2022 su Spotify

Se il rapper portoricano Bad Bunny è per il terzo anno consecutivo il cantante più ascoltato al mondo su Spotify con oltre 17 miliardi di stream, i Maneskin si confermano gli artisti italiani più ascoltati sulla piattaforma a livello globale. Dietro la band romana ci sono il trio house dei Meduza e il disc jockey e produttore Gabry Ponte. La cantante donna italiana più ascoltata all’estero è Laura Pausini. A livello globale, la canzone con il numero maggiore di stream nel 2022 è As It Was di Harry Styles: il brano dell’ex One Direction conta oltre 1 miliardo di ascolti.

In Italia, l’artista più ascoltato del 2022 su Spotify è Sfera Ebbasta. Per il trapper è il secondo anno consecutivo in vetta alla classifica. Alle sue spalle si piazzano il rapper pianista Lazza (il suo Sirio è il disco con più settimane al numero 1 degli ultimi dieci anni sull’app) e il 21enne Davide Mattei in arte ThaSup, fratello minore della cantautrice Mara Sattei.

Mahmood e Blanco

Sirio di Lazza (tra i Big al Festival di Sanremo 2023) è anche l’album italiano con il maggior numero di stream. Brividi di Mahmood e Blanco, la canzone che ha vinto la 72esima edizione del Festival di Sanremo e ha gareggiato all’Eurovision Song Contest di Torino piazzandosi al sesto posto, è il brano più ascoltato su Spotify in Italia nel 2022.

Al secondo e terzo posto dei pezzi con più stream dell’anno si posizionano Shakerando di Rhove e La coda del diavolo di Rkomi con Elodie. Il giudice di X Factor piazza pure Taxi Driver al secondo posto tra gli album più ascoltati. Madame è l’artista donna più ascoltata in Italia. La giovane rapper ha debuttato a Sanremo nel 2021 con Voce (brano con cui ha vinto il Premio Lunezia per Sanremo per la qualità musical-letteraria) e tornerà sul palco dell’Ariston nel 2023.

Effetto Sanremo sulle canzoni più ascoltate del 2022 su Spotify

Melanie Parejo, la Head of Music Spotify Sud e Est Europa, spiega che Sanremo è stato decisivo come “game-changer dell’industria musicale italiana”. “La playlist ufficiale è stata la seconda a livello globale per un’intera settimana, subito dopo Today’s Top Hits. Il numero totale di stream delle canzoni di Sanremo durante l’intera settimana è aumentato del 66% su base annua”, rivela la manager.

“Il brano vincitore, Brividi di Mahmood e Blanco – quest’ultimo un artista della nostra classe Radar 2020 – ha battuto il record di brano più ascoltato in Italia in un giorno con oltre 3,3 milioni di stream. Ha debuttato al quinto posto nella nostra Global Top 200 ed è rimasto nella Top 10 per una settimana. È presente in più di 30 playlist internazionali”, aggiunge Parejo.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO