L’inquinamento delle acque dolci rappresenta una minaccia sempre più significativa per laghi e fiumi. Queste particelle microscopiche, derivanti da una varietà di prodotti in plastica, possono circolare per anni nell’ambiente, danneggiando – di conseguenza – la fauna acquatica. E, cosa da non trascurare, si possono anche immettere nella catena alimentare umana.

Ridurre l’inquinamento da microplastiche in laghi e fiumi: le soluzioni possibili

Si possono mettere in atto diverse azioni per ridurre l’inquinamento da microplastiche nei fiumi e nei laghi. In primis, c’è quella di limitare l’uso di plastica monouso, ad esempio di sacchetti e bottiglie. Ci sono, poi, da considerare anche i sistemi di filtrazione che possono depurare le acque trattate.

Le microplastiche sono frammenti di plastica di dimensioni ridotte, generalmente inferiori a 5 millimetri, che spesso finiscono nelle acque dolci.

Microplastiche

Di solito, sono presenti nei cosmetici o nelle confezioni dei prodotti per la cura della persona. In altri casi, invece, scaturiscono dall’abrasione di oggetti di plastica più grandi.

Le microplastiche sono presenti in quantità sempre maggiori nei laghi e nei fiumi di tutto il mondo, rappresentando – nei fatti – una minaccia per la fauna acquatica e l’ecosistema, in generale.

Come ridurre l’inquinamento da microplastiche

È importante, in tal senso, limitare l’uso di plastica monouso e promuovere alternative sostenibili. Molte città hanno vietato l’uso di sacchetti di plastica monouso, incentivando l’uso di sacchetti riutilizzabili.

Inoltre, negli ultimi anni, sono state sviluppate diverse tecnologie per rimuovere le microplastiche dalle acque dolci, che fanno leva – ad esempio – su filtri e sistemi di depurazione specifici, impiegati per il trattamento delle acque reflue.

Anche i cittadini, nel proprio piccolo, possono attuare delle azioni per tenere sotto controllo l’inquinamento da microplastiche. Come vi accennavamo, è importante limitare l’uso di plastica e optare, ad esempio, per sacchetti riutilizzabili in tela, borracce in acciaio, cannucce e bicchieri di carta.

