La gara dell’U.S. Navy per il nuovo addestratore a reazione ha perso il suo secondo concorrente: con il ritiro di Sierra Nevada Corporation (SNC), avvenuto il 3 novembre 2026, l’M-346 addestratore U.S. Navy — nella variante M-346N sviluppata da Leonardo in partnership con Textron Aviation Defense — rimane l’unico candidato ancora in gara per il programma Undergraduate Jet Training System (UJTS). Un colpo di scena che non cambia ancora formalmente l’esito della selezione, ma che ridisegna completamente il quadro competitivo.

Cosa prevede il programma UJTS della Marina americana

Il programma Undergraduate Jet Training System nasce dall’esigenza dell’U.S. Navy di sostituire il T-45 Goshawk, il biposto imbarcato che da decenni forma i piloti navali americani. Si tratta di una delle commesse più significative nel settore degli addestratori militari: non soltanto per i numeri in gioco, ma per il valore strategico che un contratto del genere porta con sé in termini di posizionamento industriale, trasferimento tecnologico e presenza sul mercato americano della difesa.

La Marina statunitense ha indicato una finestra precisa per l’assegnazione del contratto: tra luglio e settembre 2027. Da qui ai prossimi mesi, la procedura di valutazione continuerà il suo corso — anche con un solo offerente rimasto in campo.

Il ritiro di SNC e le conseguenze sulla competizione

Sierra Nevada Corporation aveva presentato la propria offerta come alternativa concreta all’M-346N, rendendo la gara UJTS una sfida reale tra due proposte industriali distinte. Il suo abbandono, annunciato il 3 novembre 2026, lascia Leonardo e Textron Aviation Defense in una posizione inedita: quella di unico candidato formalmente in corsa.

Le ragioni precise che hanno spinto SNC a ritirarsi non sono state rese note. Quello che è certo, stando alle fonti ufficiali, è il fatto stesso del ritiro e le sue conseguenze immediate sulla struttura della competizione.

Essere l’unico offerente non equivale automaticamente a vincere la gara: la Marina americana può sempre decidere di riaprire la selezione, modificare i requisiti o sospendere il programma. Tuttavia, la posizione di Leonardo e Textron si è oggettivamente rafforzata in modo sostanziale.

L’M-346N, la variante navale di un addestratore già affermato

L’M-346 è un addestratore avanzato sviluppato da Leonardo — l’azienda che ha incorporato la storica Aermacchi — e già adottato da diverse aeronautiche militari nel mondo. La variante M-346N è stata progettata specificamente per rispondere alle esigenze operative della Marina statunitense, che richiede capacità di addestramento adatte alla formazione di piloti destinati a velivoli da combattimento imbarcati.

Il fatto che Leonardo abbia scelto di presentarsi al programma UJTS in partnership con Textron Aviation Defense — realtà radicata nell’industria aeronautica americana — non è casuale. In una gara di difesa americana, la presenza di un partner locale con capacità produttive negli Stati Uniti è spesso un elemento determinante, sia sul piano politico che su quello logistico e industriale.

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Perché questa gara conta anche per l’industria italiana

Una commessa come l’UJTS rappresenterebbe per Leonardo molto più di un singolo contratto. Aggiudicarsi la fornitura degli addestratori dell’U.S. Navy significherebbe entrare stabilmente nel mercato della difesa americano con un prodotto di punta, aprendo potenzialmente la strada ad altri programmi e a un consolidamento della partnership transatlantica con Textron.

Il settore degli addestratori militari avanzati è uno dei comparti in cui l’industria aerospaziale italiana ha costruito nel tempo una competenza riconosciuta a livello internazionale. L’M-346 ne è l’espressione più recente e tecnologicamente aggiornata: un velivolo progettato per simulare le caratteristiche di volo dei caccia di quarta e quinta generazione, riducendo così i costi e i tempi della formazione operativa.

Per Breaking Defense, che ha seguito da vicino l’evoluzione del programma, il ritiro di SNC è un evento significativo che modifica concretamente le prospettive della gara — pur senza chiuderla formalmente.

Cosa succede ora, in attesa del 2027

L’U.S. Navy non ha ancora comunicato se intende procedere con la valutazione dell’unica offerta rimasta o se valuterà modifiche alla procedura. La finestra temporale indicata — tra luglio e settembre 2027 — resta il riferimento ufficiale per l’assegnazione del contratto.

Nel frattempo, Leonardo e Textron Aviation Defense si trovano in una posizione che pochi mesi fa sarebbe sembrata improbabile: quella di percorrere da soli la fase finale di una delle gare aeronautiche più attese del decennio. Il percorso non è ancora concluso, ma il ritiro di SNC ha spostato in modo netto l’asse della competizione.

Nei prossimi mesi sarà decisivo capire se la Marina americana darà seguito alla valutazione nei tempi previsti o se il cambio di scenario competitivo porterà a una revisione del calendario e delle condizioni del programma UJTS.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.