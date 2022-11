I piumini hanno sempre avuto il compito di tenerci al caldo nelle giornate più rigide, ma oggi rappresentano anche un capo d’abbigliamento che deve essere avvolgente per darci comodità e versatile per garantirci il massimo del look quando usciamo. Insomma, il piumino per noi donne è diventato un vero e proprio must-have.

Ma come scegliere quello più adatto? Ovviamente non sono tutti uguali: alcuni tengono un calore maggiore e altri sono più trendy. Se siete indecise su cosa valutare per scegliere il piumino che più si addice alle vostre esigenze, continuate a leggere quali sono le caratteristiche da prendere in considerazione!

Qualità dei materiali

Se di qualità, come quelli Colmar, i piumini da donna sono uno di quei prodotti che durano a lungo negli anni, per questo motivo la scelta si deve orientare verso giubbotti trapuntati che possiedono un’imbottitura di prima scelta. Considerate sia le piume d’anatra che le nuove fibre ecologiche, ma fate attenzione alle cuciture e alle finiture. Un’altra caratteristica importante è che sia idrorepellente, soprattutto se vivete in un ambiente molto umido.

Colore versatile

Nel momento in cui trovate un buon piumino, il consiglio è quello di acquistare un modello con un colore il più versatile e duraturo possibile. Il nero e il blu scuro sono delle ottime opzioni, in quanto permetteranno al prodotto di essere usato con outfit diversi e di non sporcarsi facilmente.

Se possedete già un capo nero e cercate un piumino diverso da quelli più “classici”, orientatevi su colori neutri come nocciola o beige, in quanto si prestano bene all’accostamento dei vari outfit. Se preferite colori più accesi, il rosso e il bordeaux sono molto versatili, purché il piumino sia a tinta unita.

Lunghezza del piumino

Questa scelta dipende dall’utilizzo che farete del piumino. Per chi è alla ricerca di un capo d’abbigliamento che deve accentuare il proprio look casual, è preferibile orientarsi su un modello corto e anche un po’ bombato. Se invece si preferisce qualcosa di comodo per ripararsi dal freddo e che permetta di vivere la città senza nessun disagio, il piumino lungo è l’ideale in quanto offre una maggiore copertura del corpo, sigillando molto bene anche la schiena e le gambe. Nelle zone più rigide i piumini lunghi sono senz’altro di aiuto per quelle donne che indossano calze e gonne, aiutandole a mantenere una buona temperatura corporea.

Il cappuccio

La presenza o meno del cappuccio incide sia sul look del piumino che sulla comodità. Infatti è utilissimo in caso di pioggia e può dare un aspetto più sportivo al vostro look.

Sono presenti nel mercato anche piumini con un collo medio-alto e una chiusura a zip vistosa. La scelta va’ fatta in base alle specifiche esigenze, tuttavia il consiglio è quello di puntare ai modelli con cappuccio estraibile o a scomparsa.

