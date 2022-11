E’ il 2024 la data prevista per l’apertura dell’ospedale veterinario gratuito a Roma, il primo pubblico in Italia. A darne la notizia ufficiale, dopo le voci che correvano da un po’, è stato proprio il Comune di Roma. Il sindaco Roberto Gualtieri, gioioso per questo progetto, ha comunicato l’avvio del percorso che porterà alla riqualificazione e all’ampliamento del canile comunale di Muratella. La struttura, unica in Italia, permetterà di curare i propri animali in maniera gratuita.

Quali servizi offrirà l’ospedale veterinario gratuito

Saranno almeno sette gli spazi che formeranno la struttura ospedaliera e gli altrettanti servizi che quest’ultima offrirà per le cure agli animali. A raccontarli è stata Sabrina Alfonsi, Assessora all’Ambiente, Agricoltura e Rifiuti di Roma.

È proprio lei, infatti, che si sta occupando in prima persona del progetto della realizzazione dell’ospedale. La struttura avrà un pronto soccorso attivo 24 ore su 24, dei laboratori di diagnostica e analisi, la sala gessi, delle sale operatorie. E ancora, ci sarà la terapia intensiva, la degenza post-chirurgica e un’area di isolamento per animali con malattie trasmissibili.

Cane e veterinario

Dove sorgerà la struttura ospedaliera

Il progetto del primo ospedale veterinario gratuito d’Italia, che si aggiunge a quello realizzato a Biella, sarà realizzato all’interno di strutture già esistenti e dunque non ci saranno nuove costruzioni con conseguenti sprechi. La riqualificazione e l’ingrandimento del canile comunale di Muratella permetterà di far nascere la struttura ospedaliera per animali su un’area di 670 mq grazie al recupero di spazi non utilizzati. Non si sa ancora, invece, quale sarà la data come termine ultimo dei lavori. Un altro punto da chiarire, inoltre, riguarderà la possibilità di accogliere animali che provengono anche da altre città oppure se sarà dedicato solo a quelli dei cittadini residenti a Roma.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO