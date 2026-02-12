 Salvavita in offerta da Lidl: il dispositivo che tutti dovrebbero avere a meno di 10 euro

Non stiamo esagerando questa volta, averlo in casa può salvarti la vita. E il bello è che lo paghi pochissimo, è un’assicurazione per stare tranquilli…

Tra i molti prodotti che possiamo reperire negli scaffali dei supermercati della nostra città, non molti hanno il potere di salvarci la vita, in una brutta situazione; magari vivrete per tanti anni senza mai dover fare i conti con un’emergenza tremenda come quella di cui parleremo, e noi ve lo auguriamo di certo, ma nel peggiore dei casi, è bene essere preparati, cosa che si può fare con una spesa minima.

La maggior parte degli incidenti domestici letali sono pericolosi perché non arrivano con fragore o sintomi che possono far pensare ad un disastro imminente bensì in modo subdolo e progressivo. Per esempio, l’evento più spaventoso ossia quello di un incendio può letteralmente verificarsi senza che vi rendiate conto di nulla fino all’ultimo. Una sigaretta lasciata accesa che cade sul letto o un cortocircuito in una stanza che non state monitorando possono distruggere la vostra costosa dimora e lasciare solo cenere in poche ore, sperando che voi non ci siate dentro.

Le misure di sicurezza consigliate dagli esperti riducono questi rischi, ma dove non possiamo arrivare in quanto non dotati del dono dell’ubiquità e della preveggenza, possiamo farci anche aiutare dalla tecnologia. Avete presente gli strumenti che i grandi edifici pubblici come scuole, caserme ed ospedali usano per prevenire il rischio incendio? Ora, potete installarne uno anche dentro la vostra casa.

Arriva l’allarme antifumo, ti protegge a fronte di pochi euro di spesa

Se non avete mai pensato a questi pericoli, senza volervi allarmare possiamo consigliarvi un prodotto molto interessante dal costo molto contenuto; la vostra casa o la stanza in cui siete preoccupati che possa verificarsi un evento pericoloso è grande tra i 20 ed i 40 metri quadri? Allora, il rilevatore antifumo Smartwares è l’oggetto che fa per voi. Con un costo di appena 8,99 €, potete reperire dal Lidl più vicino questo apparecchio che vi avvertirà al minimo rischio di incendio rilevato.

Il rilevatore di fumo da comprare – www.Leonardo.it

Molto compatto e facile da montare, il rilevatore si installa su un soffitto dove potete sentirlo bene, tanto ci sono le istruzioni incluse per farlo, e si può lasciare a fare il suo lavoro per ben 10 anni, prima che un segnale ci avvisi che la batteria sta finendo. Nel caso lo strumento rilevi del fumo nella stanza, lancerà un allarme sonoro da quasi 90 decibel che si sentirà per forza in tutta la casa, anche nella malaugurata ipotesi che stiate dormendo mentre si sta venendo a creare un rogo in un’altra stanza.

Dal 9 febbraio tutti i punti vendita Lidl avranno questo oggetto in offerta e noi suggeriamo di approfittare di questa possibilità. Come abbiamo detto all’inizio, magari non succederà mai nulla ma la prudenza, specie quando si parla di pericoli così imponenti, non è mai troppa.