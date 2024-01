Le scarpe di lusso sono un elemento essenziale nel mondo del design. Sono prodotte con le migliori materie prime e arricchite da dettagli contemporanei che non lasciano indifferenti gli amanti delle calzature. Esistono modelli, di diversi brand, che sono senza loghi ma ugualmente portatrici di lusso e qualità, che si inseriscono nel contesto del quiet luxury.

Le scarpe quiet luxury dal design innovativo, attento ai dettagli

Maestria artigianale, innovazione nel design, che resta contemporaneo pur tenendo d’occhio le tendenze, mantenendo allo stesso tempo un aspetto minimale e senza tempo: queste sono le caratteristiche delle scarpe “quiet luxury“

Uno dei brand che si distingue in questo contesto è FEIT, conosciuto come “The Last Handmade Shoe Company“.

Decolleté bianche

Questa azienda, infatti, è l’ultima a produrre scarpe di lusso fatte a mano. I modelli unisex sono realizzati da un unico maestro artigiano, che conferisce la massima qualità, nonché un servizio di riparazione.

Da Buenos Aires, in Argentina, arrivano i modelli unici di Martiniano. Le scarpe di questo brand, spesso paragonate a dei “guanti” per i piedi, sono realizzate in morbida nappa.

Il modello di punta, chiamato Glove, è disponibile sia in versione High (con tacco) che Low (flat) ed è stato riproposto dal 2012 in diverse varianti di colore.

A. Bocca, A.T.P Atelier e altri brand che celebrano l’artigianato

Passando all’Italia, troviamo le scarpe di A.Bocca, il brand di Alfredo Boccaccini, fondatore ed ex direttore creativo di L’Autre Chose.

Con una lunga storia di collaborazioni prestigiose, come quelle con Martin Margiela e Alexander McQueen, A.Bocca offre scarpe di alta qualità, come le pump con doppio cinturino e scollo a cuore del modello Two for Love.

Le scarpe di A.T.P. Atelier sono prodotte in Italia, ma la concezione dell’azienda trae ispirazione dalla penisola scandinava. Questo brand offre scarpe minimali e raffinate che catturano l’essenza dello stile nordico.

Due paia di scarpe

Neous propone scarpe lussuose e iperfemminili, disegnate da Vanissa Antonious a Londra e prodotte con la massima attenzione ai dettagli.

L’Italia è anche la patria di Lanapo, noto per i suoi sandali flat ispirati a un modello tipico delle Cinque Terre, riproposti con un tocco fashion che celebra l’artigianato italiano.

Menzioniamo About Arianne, un marchio 100% Made in Spain. Le scarpe di questo brand combinano comodità e design femminile contemporaneo.

Naguisa, creato dalla product designer Claudia Pérez Polo e dall’architetto Pablo Izquierdo López, offre un design unico, mentre Miista produce scarpe disegnate a Londra ma realizzate a mano in Spagna, con una cura meticolosa per i dettagli.



