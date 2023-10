Una casa intelligente – o smart home – è una abitazione che utilizza dispositivi connessi a Internet pe monitorare e gestire, da remoto, apparecchi e sistemi, quali l’illuminazione e il riscaldamento. La tecnologia della casa intelligente, spesso definita anche domotica, offre ai proprietari di casa sicurezza, comfort, comodità ed efficienza energetica, consentendo loro di controllare i dispositivi intelligenti, spesso utilizzando un’app sul proprio smartphone.

Smart home: come funziona

Una casa intelligente è un insieme di dispositivi che lavorano insieme per creare una rete controllabile da remoto.

Tutti i dispositivi, come luci, termostati, sistemi di sicurezza ed elettrodomestici, sono controllati da un controller domotico principale, chiamato hub, che funge da punto centrale del sistema in grado di rilevare, elaborare dati e comunicare in modalità wireless.

Combina tutte le app in un’unica app in modo che i proprietari dell’abitazione possano controllare ogni cosa da remoto.

Domotica in casa

I dispositivi domestici intelligenti possono essere programmati per eseguire programmi o comandi specifici oppure impostati per rispondere ai comandi vocali tramite assistenti domestici come Amazon Alexa o Google Assistant. Ad esempio, un termostato intelligente può apprendere le abitudini del proprietario della casa e regolare automaticamente la temperatura in base al suo specifico programma.

Tecnologie ideate per una casa intelligente

La smart home fa leva su diverse tecnologie che la rendono, per l’appunto, intelligente e funzionale. Tra queste, annoveriamo:

Touch screen smart home

Smart TV, cioè televisori che si collegano a Internet per accedere ai contenuti tramite applicazioni, come video e musica on-demand.

Sistemi di illuminazione intelligenti in grado di rilevare la presenza di persone nella stanza e regolare l’illuminazione secondo necessità;

in grado di rilevare la presenza di persone nella stanza e regolare l’illuminazione secondo necessità; Termostati intelligenti dotati di Wi-Fi integrato, che consentono di controllare da remoto la temperatura domestica, cambiando le impostazioni in base alle necessità e avvisando gli inquilini del cambio dei filtri;

dotati di Wi-Fi integrato, che consentono di controllare da remoto la temperatura domestica, cambiando le impostazioni in base alle necessità e avvisando gli inquilini del cambio dei filtri; Serrature intelligenti e apriporta per garage utili concedere o negare l’accesso ai visitatori;

utili concedere o negare l’accesso ai visitatori; Telecamere e sistemi di sicurezza intelligenti per monitorare la casa quando si è assenti;

per monitorare la casa quando si è assenti; Cura degli animali domestici e del prato , un processo che può essere automatizzato al fine di nutrire gli amici a quattro zampe, nonché irrigare il giardino;

, un processo che può essere automatizzato al fine di nutrire gli amici a quattro zampe, nonché irrigare il giardino; Elettrodomestici da cucina smart , come macchine da caffè che possono preparare automaticamente una tazza di caffè a un orario impostato o frigoriferi che tengono traccia delle date di scadenza e che creano liste della spesa o ricette basate sugli ingredienti a disposizione;

, come macchine da caffè che possono preparare automaticamente una tazza di caffè a un orario impostato o frigoriferi che tengono traccia delle date di scadenza e che creano liste della spesa o ricette basate sugli ingredienti a disposizione; Monitor domestici intelligenti che rilevano un aumento di tensione e guasti ai tubi.

Ci sono, poi, anche prese intelligenti che si collegano alle prese a muro per trasformare semplici dispositivi domestici, come lampade e ventilatori a soffitto, al fine di controllarli da remoto tramite app mobili e assistenti vocali.



