Poiché come società siamo diventati più consapevoli del nostro impatto sul pianeta e cerchiamo di attuare azioni per minimizzarlo, non sorprende che il turismo responsabile sia diventato un settore in crescita. Sempre più turisti sono alla ricerca di modi per viaggiare in modo sostenibile, puntando su destinazioni che siano ecologicamente sane e rispettose delle comunità.

Le 5 mete ecosostenibili per viaggiare in modo ecologico: l’Islanda

L’Islanda è una destinazione fantastica da visitare in qualsiasi periodo dell’anno, grazie ai suoi splendidi scenari naturali: Reykjavik, inoltre, è ufficialmente considerata una delle città “più pulite” del pianeta.

Grazie alla sua posizione sulla dorsale medio atlantica e alla sua attività geotermica, l’Islanda è quasi interamente alimentata dall’energia geotermica, che la rende uno dei Paesi più green del mondo. In effetti, si dice che il programma di energia rinnovabile dell’Islanda produca la maggiore quantità di energia verde pro capite rispetto ad altre nazioni.

Le Isole Azzorre

Essendo una regione autonoma, situata al largo della costa occidentale del Portogallo, a circa 1.360 chilometri nell’Oceano Atlantico, le isole Azzorre sono state recentemente inserite tra le 100 migliori regioni globali delle destinazioni sostenibili nel mondo.

Questo gruppo di isole vulcaniche, composte da paesaggi tropicali e i laghi vulcanici, conservano la fauna selvatica locale e producono energia verde.

Le Isole Azzorre fanno affidamento su una serie di fonti di energia rinnovabile, tra cui l’energia eolica, quella geotermica e la biomassa. Anche l’osservazione delle balene è regolamentata per proteggere la fauna selvatica e la vita marina che prospera in questo luogo. Si possono, inoltre, visitare valli e gole, la capitale Delgada, dove è possibile mangiare pietanze della cucina locale, come il cozido, cucinato in una fumarola vulcanica, che riduce al minimo l’impatto ambientale.

Costa Rica

La Costa Rica è caratterizzata da fauna selvatica e foreste pluviali. Questo piccolo angolo dell’America Centrale, che confina con Panama e Nicaragua, è uno dei paesi più ecologici al mondo, in quanto produce quasi il 93% della sua elettricità da fonti rinnovabili.

Inoltre, preserva la diversità della fauna selvatica e mette a disposizione dei visitatori tour in bicicletta da costa a costa, per ammirare spiagge, chilometri di foresta pluviale e crateri vulcanici.

Mete ecosostenibili: Nuova Zelanda

Non dovrebbe sorprendere che la Nuova Zelanda, che è senza dubbio uno dei Paesi più spettacolari al mondo, lavori duramente per proteggere la sua bellezza naturale organizzando viaggi sostenibili.

La bellezza di tale territorio si snoda tra gli enormi ghiacciai e le montagne, per poi passare ai vigneti di Hawke’s Bay.

Norvegia

Eletto spesso come uno dei Paesi migliori in cui vivere, la Norvegia, situata all’estremità del Nord Europa, è anche uno dei più verdi. Qui la conservazione è una parte importante della cultura, tant’è che sono promosse diverse iniziative a sostegno del turismo responsabile.

In questa meravigliosa nazione scandinava, è possibile rimanere estasiati da paesaggi glaciali e dagli splendidi fiordi norvegesi.

