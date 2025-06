TikTok lancia una serie di iniziative dedicate alla salute mentale, con particolare attenzione agli adolescenti. La piattaforma, spesso al centro del dibattito sull’impatto dei social media sui giovani, presenta nuove funzioni pensate per favorire una fruizione più consapevole e salutare dei contenuti online, incentivando, in tal senso, il benessere mentale direttamente in app, mediante degli esercizi di meditazione.

TikTok inserisce esercizi di meditazione in app

La principale novità riguarda l’introduzione di “Tempo di Riposo“, funzione in-app che propone sessioni di meditazione guidata pensate per aiutare gli utenti a rilassarsi, soprattutto prima di andare a dormire.

Per i minori di 18 anni, la funzione sarà attivata in automatico: se utilizzano l’app dopo le 22:00, riceveranno un primo invito a partecipare ad un breve esercizio di meditazione.

Salute mentale

Nel caso decidano di utilizzare ancora l’app, riceveranno un secondo messaggio a tutto schermo che li esorterà a prendersi una pausa. Gli utenti adulti, invece, potranno attivare la funzione volontariamente attraverso le impostazioni.

I primi test della nuova funzionalità hanno mostrato risultati positivi: secondo TikTok, infatti, il 98% degli adolescenti coinvolti ha scelto di mantenere attiva la modalità, quindi tale atteggiamento rappresenta un ottimo dato che dimostra come gli stessi siano propensi a prendersi cura della propria salute mentale.

Più risorse alle organizzazioni per la salute mentale

Oltre alla meditazione in-app, TikTok ha annunciato l’espansione del Mental Health Education Fund, istituendo un nuovo finanziamento da 2,3 milioni di dollari sotto forma di crediti pubblicitari.

Tali fondi, dunque, saranno distribuiti a 31 organizzazioni attive nel settore della salute mentale, operanti in 22 Paesi, al fine di realizzare e diffondere contenuti informativi e di impatto.

Dal suo avvio nel 2023, il fondo ha già generato numeri importanti: oltre 173 milioni di visualizzazioni, 600.000 nuovi follower per i profili delle organizzazioni, più di 200.000 visite ai rispettivi siti web e quasi 500 nuovi volontari coinvolti, grazie a un investimento complessivo di 7,3 milioni di dollari.