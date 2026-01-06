Svolta pulizie con Lidl: lo paghi solo 9 euro e dopo avrai pavimenti sempre brillanti

Cambia il modo in cui fai le pulizie con nemmeno dieci euro spesi in questo punto vendita.

Le pulizie di casa, specie dopo le feste quando gli ospiti hanno lasciato un bel disastro, sono sempre un’operazione faticosa e che sarebbe bello poter delegare a qualcun altro. Non tutti però ci possiamo permettere una vera e propria ditta di pulizie ogni mese o, anche, una volta l’anno.

C’è però una spesa molto meno importante che si può affrontare già da subito, grazie al nuovo volantino di Lidl ovviamente, che consente di risparmiare molta fatica, durante le pulizie di casa. Considerando che in casa è il pavimento a raccogliere la maggior parte della polvere, delle macchie e dello sporco dopo le vacanze, lo strumento che vi stiamo per mostrare sarà molto utile.

La grande evoluzione di strumenti per la pulizia ed elettrodomestici negli ultimi anni ha reso decisamente obsoleta la classica scopa con paletta. Motivo per cui, a meno che non vogliate ostinarvi a fare il doppio della fatica per un’operazione che ora si fa con maggiore semplicità, vi consigliamo di prendere in considerazione questo nuovo strumento.

Lava i tuoi pavimenti facilmente con nemmeno 10 €

Il lavapavimenti è uno strumento molto semplice che in alcuni casi, permette di rimpiazzare anche il mocio con secchio. Diffondendo acqua e detersivi di vario genere sull’area interessata, può combinare il lavoro di uno swiffer con quello di una scopa tradizionale, riducendo molto la fatica che la persona che l’utilizza deve fare per completare la pulizia.

Come lavare rapidamente i pavimenti con 10 euro (Lidl) – www.Leonardo.it

Il nuovo lavapavimenti marca WS venduto da Lidl con l’ultimo volantino stagionale è molto diffuso tra gli acquirenti del supermercato. Viene venduto a soli 8,99 € con due panni inclusi – lavabili e riutilizzabili – ed un pratico serbatoio per acqua e saponi dalla capienza di mezzo litro. Ricordatevi di rifornire tale serbatoio, prima di iniziare le pulizie!

Pur non annullando del tutto la fatica che dovrete fare per pulire casa, questo strumento – altezza del manico di un metro e 25 centimetri – vi darà sicuramente una mano nel rimuovere le macchie e lo sporco più ostinati, anche laddove con una scopa normale fareste molta fatica. Perché non usarlo per risparmiare preziose energie, allora.