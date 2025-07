TikTok Shop: boom di acquisti, ma tra offerte e truffe il rischio è dietro l’angolo

TikTok non è più solo un social di intrattenimento: nato come piattaforma per video brevi, balletti virali e trend musicali, il colosso cinese è oggi anche un canale di vendita. Con la nascita di TikTok Shop, infatti, lo scroll compulsivo si trasforma, nei fatti, in un’esperienza d’acquisto diretta, veloce e, spesso, impulsiva. Dietro offerte lampo e le recensioni positive possono nascondersi truffe dalle quali è meglio restare lontani. Ecco qualche consiglio per non essere raggirati e comprare ciò che si ama in modo sicuro.

TikTok Shop, tanti acquisti ma attenzione alle truffe

A differenza di marketplace strutturati come quello di Amazon, dove gli ordini sono spesso gestiti in maniera centralizzata e le tutele per i consumatori sono tante e solide, TikTok Shop si affida – perlopiù – ai singoli venditori.

Ciò, nei fatti, significa che ogni acquisto dipende dalla serietà del merchant e non sempre quest’ultimo affidabile, tant’è che diversi utenti vivono esperienze negative, soprattutto nel settore beauty, dove le percentuali di prodotti falsi superano, secondo alcune stime, il 50% del totale venduto.

Giovane guarda video su TikTok – leonardo.it

Il Better Business Bureau, organismo indipendente che monitora la fiducia nei mercati digitali, ha registrato un aumento di segnalazioni legate a truffe, ritardi e difficoltà nella gestione dei resi.

Anche se la normativa europea prevede, anche in questi casi, il diritto di recesso entro 14 giorni, su TikTok Shop non esiste un protocollo unico: tempi, modalità e costi sono decisi – infatti – dal singolo venditore, pertanto, nella gran parte dei casi, la restituzione può essere molto complicata, se non impossibile.

Il rischio dell’acquisto compulsivo

Il design stesso della piattaforma alimenta un meccanismo di consumo compulsivo, impulsivo ed istantaneo, sostenuto, anche dal format dei contenuti, che, nella maggior parte dei casi, sono video brevi, caratterizzati da musica coinvolgente e da creator che mostrano “miracoli” beauty e countdown con offerte a tempo.

Tutti questi espedienti, dunque, creano un contesto emotivo che spinge l’utente a cliccare senza riflettere. Secondo uno studio di Shopify, oltre due terzi degli acquisti sui social sono dettati dall’impulso, non da un reale bisogno.

I più colpiti sono i giovani, che sono facilmente influenzabili dai contenuti pubblicitari che invogliano a comprare prima che sia tutto esaurito, seguendo quella che viene definita FOMO (Fear of Missing Out). A peggiorare il quadro, inoltre, c’è la possibilità di pagare a rate con il “compra ora, paga dopo“, che abbassa la soglia della propria consapevolezza economica.

Non ha senso puntare il dito contro TikTok Shop: come ogni nuova piattaforma di e-commerce, si perfeziona col tempo, diventando più affidabile.

Pertanto, prima di effettuare un ordine, è bene consultare, al di fuori dell’app, se l’attività in questione abbia recensioni positive ed imparziale, ma non solo: è utile anche informarsi sulla reputazione del venditore e verificare se lo stesso prodotto sia disponibile su altri siti più conosciuti.

Inoltre, è molto importante utilizzare PayPal e/o carte che garantiscono protezione per l’acquirente, in quanto il pericolo truffa e di relativa controversia è dietro l’angolo, soprattutto se si vogliono acquistare articoli legati alla salute e alla cura del corpo, ad esempio cosmetici ed integratori.