Wishew, nasce in Italia il primo social network filantropico

In un mondo digitale, dominato da like e follower, tre imprenditori italiani hanno deciso di invertire la rotta. Giacomo Vose, Antonino Risicato e Vincenzo De Caro, tutti con alle spalle esperienze in fintech, brand strategy ed innovazione di prodotto, hanno fondato nel 2022 Wishew, primo social network filantropico al mondo. La visione alla base di tale progetto si basa sull’obiettivo di dar dar vita ad una piattaforma dove non siano i numeri a contare, bensì la forza della solidarietà e il desiderio collettivo di realizzare i sogni.

Wishew, social che mette al centro i desideri, non i like

Wishew consente ad ogni utente di raccontare un proprio desiderio attraverso un breve video: c’è chi sogna una crociera alle Hawaii e chi desidera possedere una chitarra Fender Stratocaster. Al centro non ci sono filtri o perfezione estetica, bensì altri valori, come l’autenticità e la connessione emotiva.

Pacchetto regalo

La community può sostenere i desideri con donazioni dirette, commenti e/o condivisioni. Ogni utente può contribuire, dunque, con qualsiasi cifra a partire da un dollaro, mentre su ogni raccolta fondi è applicata una fee del 10% per il mantenimento della piattaforma e l’innovazione tecnologica.

Il progetto ha già attirato figure di spicco tra le quali possiamo annoverare Leonardo Maria Del Vecchio, Chief Strategy Officer di EssilorLuxottica, nonché influencer internazionali come Mr. Thank You, conosciuto per l’impegno profuso nel digital giving. Dopo il successo ottenuto in America, Regno Unito, Canada e Australia, Wishew si prepara a sbarcare in Europa ed America Latina e, naturalmente, in Italia.

Un nuovo modello di cultura digitale

Wishew è diverso dai social network che conosciamo, in quanto non esiste un algoritmo che premi la viralità, bensì un sistema che valorizza la qualità dei contenuti, nonché il significato delle storie e la capacità di ispirare.

I post non hanno, dunque, lo scopo di incrementare la visibilità, bensì di incentivare la connessione umana: pensieri, visioni e progetti scorrono in un feed pensato per emozionare e costruire legami veri ed autentici.

Secondo i fondatori, la vera sfida è quella culturale e umana. Wishew – in tal senso – rappresenta un atto di fiducia nella possibilità di una rete sociale fondata sull’altruismo e sulla partecipazione.