Officina autorizzata chiede oltre 10.000€ per riparargli l’auto: nella sua città fanno tutto in cambio di una birra

Gli avevano chiesto una somma spropositata, eppure qualcun altro ha fatto di meglio al prezzo di un drink. Una storia surreale ma vera.

Una buona legge di mercato è quella che consiglia di confrontare sempre i prezzi di un bene in due negozi diversi, prima di procedere all’acquisto, dato che non c’è nulla di più frustrante di comprare, per esempio, un maglione a 100 € per poi scoprire che veniva venduto in un altro a 50 €!

Questo ovviamente vale anche nel campo dei motori, dove i costi sono un tantino più alti, dal prezzo di acquisto di una vettura alla sua ristrutturazione mediante l’assistenza di esperti qualificati per arrivare alla riparazione di una vettura o di un suo componente danneggiato. Un po’ la morale che sembra emergere dalla storia di oggi.

Immaginate che vi venga chiesta una somma molto elevata per una riparazione. Girando e girando per altri meccanici in cerca di un secondo parere, ne trovate uno, altrettanto qualificato, che vi propone un prezzo ben diverso, l’equivalente di una birra bevuta insieme al pub. Non è una storia uscita da un film o una serie TV comica, è pura realtà.

Da migliaia di euro al costo di una birra

Quando l’imprenditore Carl Hartley, proprietario di una lussuosissima e costosissima Bugatti Veyron – la supercar del marchio francese che supera i 400 km/h e costa oltre un milione di euro da nuova – si è presentato in un’officina specializzata per sostituire il pulsante che permette di regolare gli specchietti, si è visto fare un preventivo fuori di testa. Almeno 11.000 € per un banale intervento, del resto, su quest’auto un cambio dell’olio si paga fino a 25.000 €, quindi la cosa non deve stupire.

Un meccanico che si accontenta di una birra! – www.Leonardo.it

Il meccanico però non poteva sapere che Hartley fosse figlio di un rivenditore di auto. Conoscendo bene il mondo e i prezzi delle riparazioni delle auto, l’uomo ha scelto di recarsi in un’officina non specializzata a suo rischio e pericolo, in cerca di un professionista in grado di svolgere questa operazione senza spendere una fortuna. L’uomo è tornato in città ed ha trovato Neil, un meccanico specializzato in Volkswagen, la casa che controlla Bugatti. E Neil gli ha svelato un dettaglio prezioso.

Nonostante il costo vertiginoso dell’operazione, in realtà il componente necessario costa metodi 1 € in quanto è lo stesso montato sul Volkswagen Transporter. In cambio dell’operazione, durata 25 minuti suppergiù Neil ha chiesto solo una birra. E magari un giro sulla Veyron, questo non possiamo saperlo. Quando vi sparano cifre simili in un esercizio commerciale, fate sempre un giro in un altro negozio. Non si sa mai che troviate qualcosa di meno costoso!