Sul cruscotto dell’auto c’è il simbolo della ‘scarpa verde’: nessuno sa il significato, ecco qual è

Che cosa può significare questa spia molto particolare? Se la tua automobile ti lancia questo messaggio, non ignorarla!

Quando si accende una spia sul nostro cruscotto, dobbiamo dimenticare lo stereotipo dell’automobilista infuriato che si limita ad ignorarla ed entrare nell’ottica che questo è il modo in cui la nostra autovettura ci comunica l’esistenza di un problema. Un sintomo minore, prima che se ne sviluppi uno molto peggiore che rischia di farci spendere una fortuna dal meccanico!

Non tutte le spie indicano, poi, necessariamente qualcosa di grave. Ad esempio la spia di cui parleremo oggi – che ha un significato molto bizzarro per chi non la conosce – è semplicemente un aiuto che la nostra vettura ci lancia per evitare di spendere inutilmente soldi al distributore di benzina. Abbiamo la vostra attenzione? Bene!

Per introdurre la spia di oggi, caratterizzata da una simpatica scarpa verde come icona e spesso accompagnata da una freccia che indica verso su, dobbiamo prima parlare di come le automobili si siano modernizzate grazie a sistemi di geo localizzazione che portano i guidatori a poter consultare GPS e navigatori di sorta per ottimizzare i consumi. Alcuni marchi di lusso hanno fatto lo step successivo.

Alza il piede per risparmiare soldi!

Alcuni marchi di automobili sportive o di lusso – sulle vetture di Audi si trova questa spia molto spesso – hanno introdotto sistemi migliorati per segnalare al guidatore quando può rallentare per risparmiare benzina, in base alle caratteristiche della strada. Un metodo per ottimizzare i consumi che, centilitro dopo centilitro può portarvi a risparmiare molto carburante.

La spia a forma di scarpa! – www.Leonardo.it

Anche se non conoscete questa spia, se dovesse apparirvi sul cruscotto durante la marcia sappiate che si tratta soltanto di un alleato da non ignorare che vi consente di risparmiare carburante. Il segnale è piuttosto intuitivo ora che ne abbiamo parlato, alzare il piede dal pedale dell’acceleratore perché spingere forte in quel punto della strada è totalmente inutile, ai fini della rapidità di arrivo a meta e vi farebbe solo consumare benzina o diesel inutili.

Ora che conoscete il significato di questa spia, potete mostrarla anche ai vostri amici per evitare che interpretino male un segnale ancora poco noto tra i guidatori di un’altra generazione. O meglio ancora, consigliategli questa pratica guida, se l’avete trovata utile…