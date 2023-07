Come fare per andare in vacanza in un luogo meraviglioso senza spendere un occhio della testa? È possibile grazie ai consigli di Kiplinger, il magazine statunitense di finanza personale. La rivista ha stilato una classifica dei 10 posti più economici da visitare: una serie di mete internazionali low cost, dove fare un viaggio guardando al rapporto qualità prezzo. È soprattutto il Sud-est asiatico a dominare questa lista.

I 10 posti più economici da visitare

Partendo dal fondo, al decimo posto c’è la Grecia. Tra isole meravigliose e città veramente metropolitane come Atene e Salonicco, la più “costosa” tra le mete in Europa costa sui 119 euro al giorno. In nona posizione si piazza il Portogallo, una delle più economiche tra le destinazioni turistiche europee.

Con città da vedere come Lisbona, Porto e Sintra, spiagge segrete, cultura, tradizioni e cantine e vitigni pregiati per gli amanti del vino, in Portogallo il costo della vita si aggira sui 105 euro giornalieri. La Repubblica Dominicana è ottava. Santo Domingo è una città ricca di storia e di bellezza, così come tutto il resto dell’isola con le sue meraviglie naturali, architettoniche e culturali. Visitarla costa 100 euro al giorno: in media 27 euro per mangiare e 63 euro per dormire.

Piazza della Costituzione (per tutti Zócalo) e la cattedrale di Città del Messico

Il Messico, tra metropoli animate, una natura incredibile e i suoi siti Maya, è settimo in classifica. La spesa giornaliera è di 85 euro: 58 euro per l’alloggio e 27 per i pasti. Sesta è la Costa Rica, patria di spiagge magnifiche, vulcani suggestivi e città come San José e Puerto Limón tutte da scoprire. Qui il costo della vita si abbassa a soli 74 euro giornalieri.

Tra castelli, abbazie, sorgenti termali ed escursioni nella natura, l’Ungheria non è solo Budapest. Un viaggio nel cuore dell’ex impero asburgico costa 64 euro al giorno. Al quarto posto, appena fuori dal podio, arriva la Thailandia. Godere della sua bellezza naturalistica e della presenza di una barriera corallina unica al mondo come quella di Koh Tao costa poco: a Bangkok e dintorni si può spendere in media 47 euro al giorno.

Le 10 mete più low cost del mondo

L’Indonesia conquista la terza posizione nella Top 10 delle mete low cost di Kiplinger. Nelle sue isole dalla natura travolgente e selvaggia, il costo della vita giornaliero è di 43 euro: 11 euro per il vitto e 32 euro per l’alloggio.

La Turchia, luogo magico sospeso tra Oriente e Occidente, si piazza al secondo posto. Non solo Istanbul e Ankara, il Paese dei tulipani è ricco di bellezze soprattutto nelle sue zone montuose e rurali. Il costo della vita scende a 20 euro, nei quali rientrano 14 euro per l’alloggio e 6 euro per i pasti.

Al primo posto, però, c’è il Laos. La perla dell’Asia si è aperta da poco al turismo internazionale, ma ha luoghi davvero imperdibili come le cascate e i sentieri naturali sia al nord che al sud, gli antichissimi villaggi rurali al confine con la Cina, le grotte di Tham Chang e Tham Phoukham e la città di Luang Prabang. Visitare questo splendore è estremamente conveniente: il soggiorno giornaliero è di appena 14 euro.

