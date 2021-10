Credit Swiss e Kon Group hanno stilato una classifica delle 100 imprese eccellenti italiane che svolgono le proprie attività produttive nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale. Queste aziende, infatti, hanno ottenuto il rating ESG, elaborato da Reprisk e da Altis Università Cattolica. Scopriamo insieme tutte le imprese che fanno parte di questo importante elenco.

Sostenibilità, le imprese che rispettano l’ambiente: come è stata stilata la lista

Kon Group e Credit Suisse hanno stilato una lista delle 100 imprese italiane che hanno dimostrato di essere delle vere e proprie eccellenze in materia di sostenibilità. Definire le imprese eccellenti in questo importante campo della vita economica e sociale non è stata un’azione semplice da attuare. Vari gli elementi presi in considerazione per stilare la classifica e che sono stati fondamentali ai fini del rating: tra questi l’innovazione in materia social e di governance.

Sostenibilità e aziende

Ogni elemento preso in considerazione è stato valutato in base alla dimensione che occupa nel processo di sostenibilità:

Essential : la dimensione fondamentale affinché si possa definire sostenibile una specifica azienda;

: la dimensione fondamentale affinché si possa definire sostenibile una specifica azienda; Basic : il parametro per definire sostenibile una data impresa;

: il parametro per definire sostenibile una data impresa; Advanced: le dimensioni che si tengono in considerazione per definire eccellente un’azienda in base a uno specifico ambito ESG.

Seguendo questo schema di valutazione, sono emerse – oltre alle aziende eccellenti – anche quelle meno virtuose, in quanto non in possesso nemmeno dei requisiti minimi. In totale, tra 350 candidati, sono state estrapolate le 100 eccellenze che vi mostriamo nel paragrafo seguente.

La lista delle 100 eccellenze italiane

Di seguito, vi elenchiamo i nomi delle aziende che si impongono come vere e proprie eccellenze per quel che concerne l’attenzione mostrata nel campo della sostenibilità: