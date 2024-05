Forte di 458 bandiere blu, l’Italia piazza tre paradisi naturalistici nella classifica delle 50 spiagge più belle al mondo stilata dal portale specializzato statunitense The World’s 50 Best Beaches. A conquistare i giudici sono l’acqua cristallina e la sabbia bianca di Cala Mariolu (chiamata anche Ispuligidenìe) e Cala Goloritzé, in Sardegna, e la spiaggia dei Conigli di Lampedusa, in Sicilia.

Le 50 spiagge più belle al mondo: tre le italiane

Cala Mariolu e Cala Goloritzé fanno parte del comune di Baunei, in provincia di Nuoro, e si trovano nel golfo di Orosei. Sono due delle spiagge più suggestive della Sardegna. Mariolu è seconda nella graduatoria di World’s 50 Best Beaches, dietro soltanto a Trunk Bay nelle Isole Vergini; Goloritzé arriva al 19esimo posto.

L’Italia è l’unico Paese in Europa a piazzare tre spiagge in classifica grazie alla spiaggia dei Conigli a Lampedusa, che chiude la lista in 50esima posizione. Questo angolo di paradiso si trova sull’isola dei Conigli, un isolotto di 4,4 ettari, diventato una riserva naturale protetta, nominato la spiaggia più bella al mondo nel 2013 da Travellers’ Choice e più volte la spiaggia più bella d’Europa.

La spiaggia dei Conigli a Lampedusa

Nella graduatoria di World’s 50 Best Beaches, tra le nazioni europee è la Grecia a tenere testa all’Italia, piazzandosi al secondo posto grazie a due spiagge in classifica, Paralia Voutoumi e Fteri. Una spiaggia a testa per Spagna (Caló des Moro a Maiorca), Norvegia (la Puinn Sand), Portogallo (la spiaggia di Marinha a Lagoa, nella regione dell’Algarve), Turchia (Kelebekler Vadisi, la valle delle farfalle a Fethiye) e Islanda (la spiaggia di diamanti a Breiðamerkursandur).

Paralia Voutoumi è quinta in classifica. Dopo Trunk Bay e Cala Mariolu, arriva al terzo posto Meads Bay Pond, spiaggia di lusso bagnata dalle acque turchesi di Anguilla nel territorio britannico d’oltremare nel Mar dei Caraibi. Fuori dal podio rimane Entalula Beach, la spiaggia più bella delle Filippine situata a Palawan.

Cala Mariolu e Cala Goloritzé tra le 50 spiagge più belle al mondo

Per proteggere la costa, l’amministrazione comunale ha introdotto il numero chiuso sui due arenili di Cala Mariolu e Cala Goloritzé. A Cala Goloritzè si accede esclusivamente via terra, possono essere presenti al massimo 250 persone in contemporanea e solo tramite prenotazione. A Cala Mariolu, invece, si può arrivare sia via mare che via terra e sono massimo 700 le persone che possono stare in spiaggia nello stesso momento.

Stefano Monni, il sindaco di Baunei, dichiara all’Ansa che per il comune sardo il doppio traguardo nella classifica di World’s 50 Best Beaches è “un importante riconoscimento che porta il paese e le nostre spiagge alla ribalta mondiale”. “Per noi – spiega Monni – cresce sempre di più il dovere di salvaguardare queste spiagge come facciamo da tempo, essendo stati i precursori dell’esigenza di preservare un ecosistema da sogno ma al contempo fragile”.

“Vorrei invitare i turisti a visitare non soltanto le spiagge ma anche l’entroterra – conclude il sindaco –, questo è un territorio che si può godere in tutta la sua bellezza se si parte dall’interno per arrivare alla costa quando si apre uno spettacolo mozzafiato. Per questo è da prediligere il turismo escursionistico”. La classifica completa è sul sito di The World’s 50 Best Beaches: ecco la Top 10.

Trunk Bay (Isole Vergini) Cala Mariolu (Italia) Meads Bay Pond (Anguilla, Piccole Antille) Entalula Beach (Filippine) Paralia Voutoumi (Grecia) Turquoise Bay (Australia) Pink Beach (Indonesia) Anse Georgette (Seychelles) Green Lagoon (Polinesia) Horseshoe Island (Myanmar)

