A rischio la panchina dei campioni d’Italia, rinnovo del contratto bloccato: una squadra spinge per averlo

La Virtus Bologna, campione d’Italia in carica, si trova ora di fronte a un bivio cruciale per il suo futuro. La panchina che ha guidato la squadra al trionfo lo scorso anno è ora in bilico. Dopo una stagione straordinaria, la situazione di Dusko Ivanovic, l’allenatore montenegrino che ha riportato la Virtus alla vittoria del titolo, appare tutt’altro che definita. Il rinnovo del suo contratto, in scadenza a fine stagione, è infatti bloccato, lasciando in sospeso il destino della squadra e suscitando preoccupazione tra i tifosi: lo riporta il ‘Corriere di Bologna’.

Il futuro di Ivanovic e il corteggiamento dell’Aris

Il rinnovo del contratto di Ivanovic con la Virtus Bologna non è ancora arrivato e le trattative non sembrano proseguire in maniera lineare. Se da una parte la dirigenza bianconera vorrebbe continuare il progetto con il tecnico che ha riportato la gloria alla squadra, dall’altra parte ci sono aspetti legati a richieste economiche e a un possibile cambiamento di rotta nel progetto tecnico che potrebbero frenare la chiusura dell’accordo.

Nel frattempo, c’è una squadra che non sta perdendo tempo e sta cercando di approfittare della situazione: l’Aris Salonicco, storico club greco, avrebbe messo nel mirino proprio Ivanovic. Con una carriera che vanta esperienze in Europa e un’approfondita conoscenza della scena cestistica internazionale, Ivanovic rappresenta una figura ambita per chi cerca un tecnico esperto e vincente. La proposta dell’Aris, probabilmente anche di natura economica, starebbe mettendo sotto pressione l’allenatore, spingendolo a riflettere sul suo futuro.

Il coach classe 1957 non è più giovanissimo e a 68 anni potrebbe vedere in questa offerta l’ultima grande opportunità di sfida. L’interesse dell’Aris, che ha già iniziato a fare i suoi passi per convincere Ivanovic, è un segnale che, a breve, potrebbe esserci una decisione definitiva sul suo futuro.

Se la situazione con la Virtus non dovesse sbloccarsi, la squadra di Salonicco potrebbe essere pronta ad accogliere Ivanovic a braccia aperte, portando con sé l’esperienza di un allenatore che sa cosa significa vincere e gestire grandi aspettative. Il futuro della Virtus, quindi, dipende da una trattativa che, al momento, sembra essere tutto fuorché scontata.