Il sito dell’aeroporto di Orio al Serio apre nuova sezione dedicata alla sostenibilità: “BGY Sostenibile” diventa una sfida collettiva.

Nuova sezione dedicata alla sostenibilità sul sito dell’aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo. La “BGY Sostenibile” punta alla trasparenza, motivo per cui tutti possono essere aggiornati passo dopo passo del progetto messo a punto dal Gruppo SACBO.

Aeroporto di Orio al Serio sempre più sostenibile: arriva una nuova sezione

L’aeroporto di Orio al Serio, situato in provincia di Bergamo, diventa sempre più sostenibile. Il sito web dell’aeroporto ha aperto una nuova sezione, la BGY Sostenibile, dedicata al progetto che il Gruppo SACBO ha studiato per essere il più possibile rispettoso del pianeta. Tanti gli obiettivi: conservazione dell’ambiente, vita sociale e culturale, benessere e welfare aziendale.

“Sostenibilità ambientale, sociale ed economica da sempre guidano il nostro volo sul mondo. Valori fondamentali che, per tutto il gruppo SACBO, sono punti di riferimento per ogni sfida, iniziativa e progetto. Questa piattaforma è stata realizzata per raccontare, in maniera del tutto trasparente, il nostro impegno nella gestione dell’aeroporto in chiave di efficienza e sostenibilità.”, si legge sul sito dell’aeroporto di Orio al Serio. Ovviamente, tra gli scopi c’è anche quello di valorizzare al massimo la struttura aeroportuale, che negli ultimi anni è cresciuta sempre di più. Il progetto, però, punta ad un processo che sia in grado di coinvolgere più realtà contemporaneamente, in primis il benessere dell’ambiente in relazione all’attività aeronautica.

Aeroporto di Orio al Serio: la sostenibilità è una sfida collettiva

Il sito dell’aeroporto di Orio al Serio è “in continuo divenire” e viene costantemente aggiornato con tutti gli obiettivi che, giorno dopo giorno, vengono raggiunti. Lo scorso 12 dicembre, ad esempio, i responsabili di BGY Sostenibile hanno raccontato agli internauti il progetto riguardante le api: in uno dei terreni di proprietà aeroportuale, è stato ospitato un allevamento. In occasione del Natale 2022, i lavoratori dell’aeroporto riceveranno un barattolo di miele in regalo. Un dono sostenibile e a km 0.

