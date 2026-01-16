Agenzia delle Entrate, avviso ufficiale ai cittadini: riguarda la tessera sanitaria

Attenzione a cosa succederà in questi giorni, c’entra la tessera sanitaria. Non devi farti ingannare né dargli un euro.

Vivendo in un paese molto bello ma che, ahimè, ha su di se il peso di una pressione fiscale sempre più alta di anno in anno, insostenibile sotto certi punti di vista, ogni volta che dall’Agenzia delle Entrate arriva un comunicato di qualche tipo, tendiamo a preoccuparci. Specie quando riguarda i documenti che magari vanno rifatti comportando file, spese e altro ancora.

In queste ore, è stata registrata una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che riguarda la Tessera Sanitaria, documento che tutti noi possediamo per forza in quanto cittadini italiani; per una volta però il comunicato non è volto a “spillare soldi” al cittadino comune bensì ad evitare, al contrario, che possa cadere nella rete di qualcuno che vuole fargli pagare qualcosa per cui non dovrebbe spendere un soldo.

L’Italia ha tanti problemi, ma a differenza di paesi come gli Stati Uniti dove si può letteralmente morire perché non si possono pagare le cure mediche – o finire indebitati a vita – ha quantomeno il vantaggio di un Servizio Sanitario Nazionale; l’unica condizione per accedervi è il possesso di una Tessera Sanitaria che però, deve essere aggiornata prima che scada recandosi agli uffici competenti del vostro Comune, anche se in queste ore qualcuno sta provando a truffarvi proprio con questo sistema.

Attento alla finta “Tessera Sanitaria Scaduta”, ti levano soldi e dati

Come riporta un avviso ufficiale sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono stati riscontrati in tutta Italia in questi giorni degli eventi molto preoccupanti. Si tratta di casi di phishing, la truffa per cui venite convinti a cliccare su un link inviato da un messaggero che si spaccia per un ente pubblico ma che in realtà, nel peggiore dei casi dà accesso ai ladri al vostro conto e nel “migliore” gli dà comunque accesso ai vostri privati dati personali.

La tessera sanitaria, che cosa cambia (SIULP) – www.Leonardo.it

Molti italiani hanno ricevuto una mail che informa dell’imminente scadenza della Tessera Sanitaria, invitando a pigiare su un link che invia ad un sito finto. Qui, imitando la struttura del sito ufficiale, il cittadino viene invitato ad inserire i dati personali che in realtà vanno nelle mani di ignoti malfattori. Per la legge dei grandi numeri, a qualcuno potrebbe essere arrivato il messaggio in un momento in cui deve effettivamente rinnovare la tessera. Ma l’agenzia ci ricorda che ciò non può mai accadere.

“Si ricorda che la tessera sanitaria ha una validità di 6 anni e nel caso in cui non venisse smarrita o sottratta, non è necessario far alcunché per il rinnovo. Si riceverà una tessera nuova quando quella precedente risulta in scadenza”, si legge sull’avviso. Se non doveste ricevere la tessera, siete voi a dover contattare le autorità, non vice versa. Nessuno vi manderà una mail, quindi, semmai doveste trovarvene una nella casella postale ignoratela e basta.