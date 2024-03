La promozione dell’agricoltura biologica quale modello di sviluppo sostenibile: è la missione del bando aperto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste per finanziare i distretti biologici, un fenomeno in continua crescita. Il fondo è da 10 milioni di euro: le risorse andranno a finanziare progetti che devono avere un budget compreso tra i 200mila e i 400mila euro.

Agricoltura biologica: bando aperto al Misaf

I biodistretti sono aree geografiche nelle quali agricoltori, privati, associazioni, operatori turistici e pubbliche amministrazioni si accordano per praticare produzioni di agricoltura biologica che coinvolgono tutti gli anelli delle filiere fino al consumo. È una forma inedita di governance territoriale che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede.

Il distretto biologico propone un approccio partecipativo allo sviluppo locale, un patto sociale per lo sviluppo pulito del territorio. Nei biodistretti l’agricoltura biologica collabora con gli enti locali, coinvolge i cittadini e si connette con le filiere del turismo e dell’artigianato, diventando lo strumento chiave per migliorare la qualità del territorio.

I biodistretti al centro dello sviluppo locale

L’avviso, pubblicato sul portale del Masaf, vuole favorire la promozione e lo sviluppo dei distretti biologici. Le proposte progettuali potranno essere presentate dai biodistretti riconosciuti dalle normative regionali e nazionali. Gli ambiti territoriali d’interesse sono quelli locali, regionali o interregionali.

Sono finanziabili iniziative per la promozione dei prodotti agricoli biologici attraverso l’organizzazione di concorsi, fiere ed esposizioni dedicate; per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione sulla produzione biologica; per servizi di consulenza che supportano le aziende attive nel settore e i giovani agricoltori.

Biodistretti in Italia: avviso da 10 milioni

“Il biologico è un elemento portante della strategia che vede la sostenibilità ambientale viaggiare in parallelo con quella legata alla produttività e alla necessità di mantenere l’equilibrio sociale”, spiega il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Le domande di accesso devono essere inviate all’indirizzo Pec saq1@pec.politicheagricole.gov.it a partire dalle ore 12 del 15 aprile e fino alle 12 del 29 aprile 2024.

