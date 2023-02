L’agroforestazione sta diventando sempre più comune poiché silvicoltori, agricoltori e proprietari terrieri iniziano a trarre benefici dai numerosi vantaggi che offre. Nello specifico, vediamo in cosa consiste tale pratica, le diverse tipologie esistenti e perché ha un effetto così positivo sull’ambiente.

Cos’è l’agroforestazione?

L’agroforestazione è attuata nel momento in cui alberi e arbusti condividono la stessa terra delle colture agricole e dei sistemi di allevamento. Esistono numerosi approcci all’agroforestazione e, se eseguiti correttamente, possono essere uno strumento positivo nella lotta contro il cambiamento climatico e svolgere un ruolo nella conservazione della biodiversità.

L’interesse per l’agroforestazione è aumentato, poiché sempre più persone lo concepiscono come un modo efficace per affrontare le sfide ambientali del nostro pianeta. Tale pratica, però, non è un fenomeno nuovo. Ha una lunga storia in tutto il mondo ed è stata utilizzata molto prima dell’approccio su larga scala all’agricoltura che vediamo oggi.

Le modalità per attuare tale pratica

Ci sono quattro criteri per mettere in atto l’agroforestazione: intenzionale, intensivo, interattivo e integrato.

Intenzionale : il modo in cui interagiscono gli alberi, gli animali e le piante di un pezzo di terra deve essere pianificato e coltivato come un ciclo o sistema completo;

: il modo in cui interagiscono gli alberi, gli animali e le piante di un pezzo di terra deve essere pianificato e coltivato come un ciclo o sistema completo; Intensivo : il lavoro forestale deve essere svolto con un livello di alta intensità ottimizzato per la produttività.

Interattivo : il sistema deve essere produttivo e apportare benefici anche all’ambiente, compresi gli ecosistemi locali e la biodiversità;

: il lavoro forestale deve essere svolto con un livello di alta intensità ottimizzato per la produttività. : il sistema deve essere produttivo e apportare benefici anche all’ambiente, compresi gli ecosistemi locali e la biodiversità; Integrato: gli alberi, le colture e gli animali della terra devono integrarsi per formare un tutto, in modo che i livelli di produzione e l’ecologia raggiungano il loro potenziale.



Diverse tipologie di agroforestazione

Non esiste un unico modo di attuare l’agroforestazione. Sono, infatti, utilizzati diversi metodi dai forestali e dagli agricoltori.

Alley Farming : luogo in cui le colture agricole vengono piantate tra i filari di alberi. È un metodo spesso utilizzato per produrre frutta, verdura, fiori e persino bioenergia ;

: luogo in cui le colture agricole vengono piantate tra i filari di alberi. È un metodo spesso utilizzato per produrre frutta, verdura, fiori e persino ; Silvopastorizia : dove gli alberi sono appositamente piantati e distanziati nei pascoli dove transita il bestiame. Gli alberi producono frutta e noci, fornendo – allo stesso tempo – riparo, ombra e protezione agli animali ;

: dove gli alberi sono appositamente piantati e distanziati nei pascoli dove transita il bestiame. Gli alberi producono frutta e noci, fornendo – allo stesso tempo – riparo, ombra e ; Frangivento : è dove viene piantata una fila di alberi e arbusti per proteggere le colture, gli animali, gli edifici e il suolo dalle intemperie. È noto che i frangivento migliorano la produzione agricola , la conservazione dell’acqua e sostengono la vita animale e vegetale locale.

: è dove viene piantata una fila di alberi e arbusti per proteggere le colture, gli animali, gli edifici e il suolo dalle intemperie. È noto che i frangivento migliorano la , la conservazione dell’acqua e sostengono la vita animale e vegetale locale. Fascia tampone ripariale : è un’area forestale naturale o piantumata che costeggia un fiume o un altro corso d’acqua. Alberi, arbusti e altre piante filtrano l’acqua, proteggono il terreno dall’erosione e impediscono la dispersione di sostanze nutritive o fertilizzanti nei corsi d’acqua. Gestite in modo efficace, le fasce tampone ripariali sostengono la biodiversità e forniscono una fonte di reddito ;

: è un’area forestale naturale o piantumata che costeggia un fiume o un altro corso d’acqua. Alberi, arbusti e altre piante filtrano l’acqua, proteggono il terreno dall’erosione e impediscono la dispersione di sostanze nutritive o fertilizzanti nei corsi d’acqua. Gestite in modo efficace, le fasce tampone ripariali sostengono la e forniscono una ; Agricoltura forestale : rappresenta il luogo in cui vengono coltivate colture speciali sotto la volta della foresta, che le protegge dagli elementi. Quelle colture vengono trasformate in cibo ed erbe e forniscono una fonte di reddito derivata dalla vendita del legno degli alberi;

: rappresenta il luogo in cui vengono coltivate sotto la volta della foresta, che le protegge dagli elementi. Quelle colture vengono trasformate in e forniscono una fonte di reddito derivata dalla vendita del legno degli alberi; Giardinaggio forestale: tale modalità presenta piante di diverse età e dimensioni che vengono scelte per ricreare un ambiente forestale naturale. Includono alberi, arbusti e piante perenni per creare un ecosistema sostenibile, facile da gestire e in grado di far fronte ai cambiamenti climatici.

Perché il mondo ha bisogno dell’agroforestazione

Perché l’agroforestazione è importante? Dobbiamo iniziare osservando come la produzione alimentare è cambiata nel tempo. La popolazione mondiale è più che raddoppiata negli ultimi 50 anni, il che significa che abbiamo dovuto produrre più cibo a prezzi più convenienti. Perché ciò avvenga, vaste aree di terreno, comprese foreste precedentemente incontaminate, sono state riconvertite all’agricoltura.

Inevitabilmente, questo ha ridotto le foreste del mondo e altre aree naturali, ma ha anche portato a un maggiore uso di sostanze chimiche. Negli ultimi 50 anni abbiamo utilizzato una quantità di fertilizzanti cinque volte superiore, il che ha influito sulla ricchezza di nutrienti e ha portato all’inquinamento delle acque, alle emissioni di gas serra e alla riduzione della biodiversità.

L’agroforestazione fa bene all’ambiente perché può:

aumentare la biodiversità e la fauna selvatica;

catturare anidride carbonica;

ridurre l’erosione e migliorare la salute del suolo;

fornire protezione dal vento e ombra;

migliorare la qualità dell’acqua;

evitare che l’acqua si arricchisca eccessivamente di sostanze nutritive;

fornire una migliore protezione ai microclimi.

Forse, più di ogni altra cosa, i metodi agroforestali dimostrano che esiste un’alternativa ai metodi tradizionali.

