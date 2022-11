Dato che la popolazione mondiale raggiunge gli 8 miliardi, è possibile garantire parità di accesso alle opportunità per tutti? La crescita della popolazione globale è una testimonianza del progresso della nostra specie. Tuttavia, nonostante l’aumento del PIL globale, dell’aspettativa di vita e dell’uguaglianza, i progressi non sono stati distribuiti in modo sufficientemente uniforme. Che conseguenze ci sono, dunque, per il clima e la salute pubblica?

La popolazione mondiale arriva a 8 miliardi di euro

George Pyrgos della Young Global Leader Alumni Community esplora come si possano raggiungere pari opportunità per tutti attraverso standard di lavoro equi, investimenti per le donne, diversità nella ricerca, adesione ai principi guida degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e altre azioni.

8 miliardi di persone

Sonia Medina, direttrice esecutiva della Children’s Investment Fund Foundation, spiega che crisi sovrapposte come la quella climatica e l’insicurezza alimentare aggravano le disuguaglianze in tutto il mondo, rappresentando una minaccia costante per i bambini.

È quindi necessario un approccio interconnesso a questi problemi, con qualsiasi risposta alla crisi alimentare che richiede investimenti simultanei nella resilienza climatica e nella nutrizione. Pertanto, visto che la popolazione mondiale ha raggiunto gli 8 miliardi di persone, l’agricoltura rigenerativa può aiutare ad alleviare entrambi i problemi, afferma.

Boom demografico: come è incrementato il numero di persone nel mondo

Nel corso della storia, ogni nuovo miliardo di persone è arrivato più velocemente del miliardo precedente. Quindi, come siamo arrivati ​​a questo punto e com’è stata storicamente la crescita della popolazione globale?

Questa crescita esponenziale della popolazione mondiale è iniziata nel XVII secolo grazie alle nuove tecnologie e all’agricoltura.

Si è raggiunto 1 miliardo di persone nel 1803. Ciò è stato ampiamente facilitato dai numerosi progressi compiuti durante la seconda rivoluzione industriale iniziata nel 1700.

Da allora, l’aumento dei tassi di fertilità e i continui sviluppi della medicina e dell’agricoltura hanno consentito alla popolazione mondiale di aumentare rapidamente. A causa dei cambiamenti demografici e del calo dei tassi di fertilità, il tasso di crescita sta rallentando da tempo.

Nel 2015, metà della popolazione mondiale era concentrata in soli sei paesi. Il recente incremento della popolazione in altri paesi ha alterato le classifiche. Sette sono i paesi che occupano un maggior numero di persone:

Cina – 1,426 miliardi

India – 1,412 miliardi

Stati Uniti d’America – 337 milioni

Indonesia – 275 milioni

La popolazione dell’India è destinata a salire a 1,515 miliardi nel 2030 da 1,417 miliardi nel 2022, il che dovrebbe renderlo il paese più popoloso del mondo nel 2030 secondo l’ultima edizione del World Population Prospects delle Nazioni Unite.

La Cina è attualmente poco davanti l’India con la popolazione più numerosa del mondo, ma i due paesi rimangono significativamente avanti rispetto agli altri: nessun’altra nazione supererà i 360 milioni nel prossimo decennio.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO