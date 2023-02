Nel mare di fake news e tematiche controverse, il Museo della Scienza di Milano scende in campo con il patrocinio di tante realtà scientifiche e propone il progetto Fatti per Capire. Lo scopo è quello di creare una società consapevole, che sappia prendere decisioni ragionate e sensate per il futuro.

Museo della Scienza di Milano: parte il progetto Fatti per Capire

Presso il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, con lo scopo di favorire una “cittadinanza scientifica“, parte il progetto Fatti per Capire. Tante le collaborazioni che hanno portato alla sua realizzazione: Accademia Nazionale dei Lincei, Centro Euro – Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Commissione europea, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche ed ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. E ancora: ESA – Agenzia Spaziale Europea, Fondazione Telethon, IRCCS Istituto Clinico Humanitas & Università Humanitas, IRCCS Ospedale San Raffaele & Università Vita-Salute San Raffaele, IIT – Istituto Italiano di Tecnologia, INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Politecnico di Milano, SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, WWF Italia.

Grazie agli sforzi messi in campo da tutte queste realtà, è nato Fatti per Capire, un progetto che punta a “creare una società informata“. Si tratta di una piattaforma destinata a persone di ogni età, a prescindere dalla professione, che ha l’obiettivo di diffondere maggiore consapevolezza e conoscenza su tutti gli argomenti che riguardano la scienza e la tecnologia. Inoltre, ha un’altra missione importante: spingere la cittadinanza al ragionamento, in modo da prendere le decisioni migliori per il futuro. Affinché ciò possa accadere, scende in campo anche la tecnologia, che deve essere considerata sempre una risorsa “e mai ostacolo“.

Fatti per Capire: un progetto per destreggiarsi tra notizie e temi controversi

Il progetto Fatti per Capire del Museo della Scienza di Milano intende aiutare “il pubblico a orientarsi tra notizie e temi controversi“. Come è possibile tutto ciò? Diffondendo “informazioni basate sull’evidenza scientifica“. Sul sito del museo e sui canali social verranno pubblicati aggiornamenti regolari sulle tematiche più disparate, con tanto di punti di vista dei ricercatori. Il primo appuntamento, ad esempio, riguarda le auto elettriche. Inoltre, verranno creati spazi, sia virtuali che fisici, dove gli esperti potranno interagire con il pubblico.

“Non è mai stato così importante per il pubblico avere accesso a informazioni accurate e basate su evidenze scientifiche, in particolare su questioni che sui mezzi di comunicazione appaiono controverse, perché su di esse si verifica la maggior parte della disinformazione. Quando funzionano al meglio, scienza e giornalismo hanno l’obiettivo comune di essere neutrali e arrivare alla verità. Questa nuova iniziativa aiuterà gli scienziati a lavorare con i giornalisti e inviterà la società a prendere decisioni informate sui problemi fondamentali del nostro tempo“, ha dichiarato Helen Jamison, Coordinatore Globale Science Media Center.

