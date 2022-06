I diplomati di una scuola superiore della contea di Gwinnett hanno ricevuto un regalo a sorpresa dal co-fonditore di Airbnb, Joe Gebbia, durante il suo discorso alla loro cerimonia di consegna dei diplomi. L’uomo ha donato 2 milioni di dollari in azioni ai ragazzi, dispensando anche consigli su come non abbandonare mai i propri sogni.

Airbnb, il co-fondatore dona le azioni: i dettagli

Joe Gebbia, co-fondatore di Airbnb e diplomato alla Brookwood High School, ha scioccato la classe del 2022, dicendo a tutti i diplomati di quest’anno che avrebbe loro donato 22 azioni della sua azienda, del valore di 2 milioni di dollari: in pratica, circa 2.500 dollari a studente.

“Non ricordo assolutamente il consiglio che mi è stato dato al mio diploma. E non mi aspetto che anche voi lo facciate“, ha riferito Gebbia ai diplomati, secondo quanto riporta il Gwinnett Daily Post. “Così ho pensato a un modo per aiutarvi a ricordare. Voglio regalarvi un pezzo del mio sogno per esservi d’ispirazione e per dirvi che anche voi potete realizzare il vostro“. L’account Twitter della scuola ha affermato che circa 890 “fortunati Broncos” riceveranno le azioni.

Le parole del preside della Brookwood High School

Dopo l’annuncio, il prezzo delle azioni di Airbnb ha raggiunto i 110,40 dollari, il che significa che ogni laureato ha ricevuto un regalo di laurea di poco più di 2.400 dollari.

“Siamo orgogliosi di chiamare Joe un Bronco e che Brookwood faccia parte della sua straordinaria storia di successo, innovazione, filantropia e cambiamento globale”, ha affermato il preside della Brookwood High School, William Bo Ford. “Pochi giorni fa, abbiamo montato una targa per Joe sul Brookwood Wall of Fame. La vedrà quando tornerà a scuola per parlare alla cerimonia e celebrare la Classe del 2022“.

L’anno scorso, Gebbia ha donato 700.000 dollari alla scuola superiore per creare e finanziare la Joe Gebbia Visual Arts Endowment, effettuando, poi, un’altra donazione per sostenere gli atleti della scuola. Il co-fondatore di Airbnb fa anche parte del Consiglio di fondazione della sua alma mater, la Rhode Island School of Design.

