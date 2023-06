La sfilata Resort 2024 del marchio Alberta Ferretti, in programma il 26 maggio a Rimini, si è tenuta nella cornice suggestiva di Castel Sismondo nonostante i danni in tutta la provincia provocati dal maltempo. La decisione è stata presa dal Gruppo Aeffe e dalla fondatrice e direttrice creativa del brand in accordo con il sindaco Jamil Sadegholvaad e in condivisione con le istituzioni locali.

Alberta Ferretti, sfilata a Rimini con dedica speciale

Nonostante sia stata meno colpita dalle piogge rispetto alle altre province dell’Emilia-Romagna, Rimini ha riportato numerosi danni. I punti più critici in città sono stati i sottopassaggi completamente allagati. Nel resto della provincia si contano 13 frane, il paese più compromesso è stato il comune di Montescudo.

“Mi sono posta tante domande in questi giorni – ha fatto sapere Alberta Ferretti in una nota –, non nego di aver seriamente pensato di fare un passo indietro annullando l’evento, ma poi, dopo essermi confrontata a lungo con le istituzioni, a cui va tutta la mia stima per come stanno gestendo l’emergenza, ho capito come la nostra sfilata potesse portare con sé un importante messaggio di positività”.

La drammatica alluvione in Emilia-Romagna

La Protezione civile, la Polizia locale e gli amministratori del territorio di Rimini e dintorni stanno contando da giorni i danni dell’alluvione. Le autorità lavorano per un rientro verso la normalità ora che la fase più critica di questa emergenza è passata. Rimane comunque alta l’attenzione e l’attività di presidio in una zona dove sono ancora tante le persone sfollate.

“Mi auguro che la mia sfilata – ha aggiunto la stilista – possa anche dimostrare al pubblico internazionale che l’Emilia-Romagna sta combattendo in prima linea per ricostruire ciò che la potenza della natura ha distrutto e si sta preparando per accogliere i tanti turisti che ogni stagione visitano le nostre città e le nostre spiagge con orgoglio e determinazione”.

Alberta Ferretti, Resort 2024 con dedica: “Io ci sono”

La presentazione di Alberta Ferretti si è rivelata a tutti gli effetti un gesto d’amore verso la regione della designer. Al Castel Sismondo di Rimini, sono andate in scena le creazioni della stilista romagnola, un omaggio poetico e visionario a questa terra e al genio di Federico Fellini accompagnato dalle musiche di Nino Rota.

Non sono mancate le star del cinema e della televisione, da Anna Foglietta, Valentina Lodovini e Rocío Muñoz Morales a Francesca Chillemi, Greta Scarano e Sandra Milo. Al termine dello show, decine di volontari sono stati chiamati in passerella, dove hanno mostrato delle felpe con scritto Io ci sono. Disponibili sullo store di Alberta Ferretti, le maglie vogliono lanciare un messaggio di solidarietà e sostegno: il ricavato delle vendite sarà donato interamente in beneficienza.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO