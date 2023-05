Entro il 22 maggio 2026, in Irlanda tutte le bottiglie di vino e di altri alcolici dovranno presentare l’etichetta sanitaria. L’annuncio è stato dato dal Ministro della Salute di Dublino e gli altri Paesi dell’Unione Europea non hanno reagito nel migliore dei modi, bollando la legge come “sproporzionata“.

Irlanda: l’etichetta sanitaria sul vino è legge

In Irlanda è legge: il vino e gli alcolici dovranno riportare sulla bottiglia la cosiddetta etichetta sanitaria. Questa, oltre a elencare il contenuto calorico e i grammi di alcool, deve indicare gli eventuali rischi a cui gli acquirenti potrebbero andare incontro consumando il prodotto. Stephen Donnelly, ministro alla Salute, ha convertito in legge quello che fino a qualche giorno fa era solo un regolamento.

Il Ministro della Sanità pubblica di Dublino ha sottolineato che l’etichetta dovrà recare in evidenza anche i rischi che comporta il consumo di alcool in gravidanza e le probabilità di contrarre malattie al fegato e tumori mortali.

Così come accade con le sigarette, anche gli alcolici, vino compreso, dovranno essere messi in commercio con le etichette sanitarie. L’Irlanda è il primo paese in Europa a promulgare la legge, che si applicherà dopo un periodo di transizione di tre anni, dal 22 maggio 2026. Questo significa che i produttori di alcolici avranno tre anni di tempo per adeguarsi alla nuova normativa. Dal 23 maggio 2027 non si accetteranno più errori.

Alcolici ed etichette sanitaria: dopo l’Irlanda toccherà agli altri Paesi?

“Sono lieto che siamo il primo paese al mondo a compiere questo passo e introdurre un’etichettatura sanitaria completa dei prodotti alcolici. Non vedo l’ora che altri paesi seguano il nostro esempio“, ha dichiarato il ministro alla Salute Stephen Donnelly. La legge approvata in Irlanda ha lasciato parecchio malcontento tra gli esponenti dei Paesi UE e i produttori di bevande alcoliche. La normativa è stata bollata come “sproporzionata e ingiustificata“.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO