Sud alla riscossa nella lista dei nuovi ristoranti italiani stellati segnalati dalla Guida Michelin 2022. L’edizione numero 67 del prestigioso libretto rosso è stata presentata a Milano da Fjona Cakalli con la partecipazione di Federica Pellegrini. Sono 378 i ristoranti stellati, due le new entry e 33 le novità. Confermati tutti e 11 i ristoranti a tre stelle, 38 quelli che “meritano una deviazione”.

Guida Michelin 2022: Italia con 378 stellati

La Campania è la regione che guadagna il maggior numero di nuove stelle: ben 8. Sorprende l’exploit di Tre Olivi di Paestum che passa da zero a due stelle. La Campania è al secondo posto complessivo con 48 ristoranti: la Lombardia detiene il primato in Italia grazie ai 56 ristoranti e ai 4 nuovi stellati.

Il gradino più basso del podio è occupato dal Piemonte con una novità e 45 ristoranti. Tra le province, Napoli è sempre prima con 30 ristoranti, seguita da Roma al secondo posto con 20 e da Bolzano in terza posizione con 19 ristoranti.

Tutti i nuovi ristoranti stellati della Guida Michelin 2022

Sono 16 i ristoranti guidati da chef con età uguale oppure inferiore ai 35 anni: cinque cuochi sono under 30. Gli ispettori hanno inoltre assegnato la stella verde Michelin per la sostenibilità a 17 ristoranti. Ora le stelle verdi salgono a 30 nel computo totale.

Undici le insegne con tre macaron che propongono una cucina che “vale il viaggio”. I ristoranti selezionati sono:

Piazza Duomo ad Alba (Cuneo)

ad Alba (Cuneo) St. Hubertus a San Cassiano (Bolzano)

a San Cassiano (Bolzano) Le Calandre a Rubano (Padova)

a Rubano (Padova) Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo)

a Brusaporto (Bergamo) Enrico Bartolini al MUDEC a Milano

al MUDEC a Milano Dal Pescatore a Canneto sull’Oglio (Mantova)

a Canneto sull’Oglio (Mantova) Osteria Francescana a Modena

a Modena Enoteca Pinchiorri a Firenze

a Firenze Reale a Castel di Sangro (L’Aquila)

a Castel di Sangro (L’Aquila) Mauro Uliassi a Senigallia (Ancona)

a Senigallia (Ancona) La Pergola a Roma

Solaika Marrocco, chef salentina unica donna con nuova stella

La serata di presentazione della nuova Guida Michelin 2022 è iniziata con i premi speciali. Il comitato ne ha assegnati quattro.

Premio Michelin Giovane Chef 2022: Solaika Marrocco di Primo Ristorante , Lecce

2022: di , Lecce Premio Michelin Servizio di sala 2022: Matteo Zappile del ristorante Il Pagliaccio , Roma

2022: del ristorante , Roma Premio Michelin Chef Mentore 2022: Nadia Santini del ristorante Dal Pescatore , Canneto sull’Oglio

2022: del ristorante , Canneto sull’Oglio Premio Michelin Sommelier 2022: Sonia Egger del ristorante Kupperlain, Castelbello (Bolzano)

La Guida Michelin Italia 2022 sarà disponibile in versione cartacea in tutte le librerie a partire dal 3 dicembre.

La App Michelin ristoranti è invece in download gratuito per iOS e Android, con tanto di aggiornamenti in tempo speciale dei locali appena scoperti dagli ispettori e ristoranti stellati più economici.

