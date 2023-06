Grazie al nuovo ascensore del Colosseo, realizzato in vetro, è possibile godere di una vista incantevole sull’anfiteatro romano. In particolare l’ascensore permette di arrivare al punto più alto del monumento accessibile ai visitatori, ovvero la galleria posta tra il II e III ordine, fino ad oggi raggiungibile soltanto attraverso cento rapidi scalini. L’ascensore è funzionante dal mese di giugno. All’inaugurazione è intervenuto anche il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

L’idea dell’ascensore del Colosseo

Il nuovo ascensore è stato inaugurato di recente dopo una suggestiva ed emozionante performance dell’Orchestra Italiana del Cinema che ha presentato un’esibizione su alcuni brani di Hans Zimmer tratti dalla colonna sonora del celebre film “Il Gladiatore”. L’idea dell’ascensore è nata grazie alla collaborazione tra il Parco del Colosseo e l’Orchestra Italiana del Cinema, protagonista nel 2018 di una proiezione speciale del film alla quale fu presente anche l’attore Russel Crowe, da sempre vicino alla città di Roma e allo storico monumento. Per realizzare l’ascensore, fatto in ferro e cristallo, ci sono voluti cinque lunghi anni.

Colosseo

I dettagli del nuovo ascensore

Da giugno 2023 i turisti possono godere appieno della vista dell’Anfiteatro Flavio grazie al nuovo ascensore del Colosseo che arriva fino ai livelli più alti della struttura. Lo spazio della galleria posta tra il II e III ordine è stato restaurato, messo in sicurezza ed oggi è pienamente visitabile dai turisti. Suggestivo, in particolar modo, è un sistema di illuminazione che mette in risalto le strutture, le superfici intonacate e i graffiti. Inoltre è presente anche un allestimento didattico che migliora l’esperienza visiva. Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha presenziato all’inaugurazione definendo il Colosseo, grazie all’ascensore, ancora più patrimonio dell’umanità.

