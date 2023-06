Nel mare delle truffe telefoniche, ce n’è una che negli ultimi tempi è parecchio gettonata. Si chiama Wangiri e fonda le sue basi sulle chiamate da parte dei numeri sconosciuti. Vediamo come funziona e, soprattutto, come evitare di cadere nella trappola.

Wangiri: come funziona la truffa dei numeri sconosciuti?

Una delle ultime truffe telefoniche si chiama wangiri, oppure ping call. Il termine giapponese significa letteralmente “uno squillo e riattacco“, traduzione che ci spiega già tanto del funzionamento di questo ennesimo trabocchetto virtuale. Cadere nella trappola, purtroppo, è molto semplice. Quante volte, ad esempio, vi è capitato di ricevere chiamate da numeri sconosciuti? Sono proprio telefonate del genere a fungere da tranello. Può capitare, infatti, di essere impossibilitati a rispondere, motivo per cui si richiama il numero quando si ha un attimo di tempo libero. E’ così che va in scena la truffa: richiamando lo sconosciuto non accadrà nulla, ma il vostro traffico telefonico si esaurirà in men che non si dica.

In sostanza, il wangiri punta ad ingannare le persone inducendole a richiamare i numeri sconosciuti. Quando si risponde a tali chiamate, infatti, non si sente nulla e la telefonata cade in una manciata di secondi. Se provate a richiamare, però, vi costerà caro: 2 euro ogni 10 secondi. La tariffa, ovviamente, viene scalata anche se dall’altro lato c’è solo silenzio o semplici rumori di sottofondo. Quindi, non serve sentire una voce: il danno è comunque fatto.

Wangiri: ecco come evitare la truffa dei numeri sconosciuti

Generalmente, le chiamate della truffa wangiri arrivano da numeri sconosciuti con un prefisso straniero. La maggior parte delle telefonate provengono da: Moldavia (+373), Kosovo (+383), Tunisia (+216), Cuba (+53) e Gran Bretagna (+44). Per evitare di cadere nella trappola ci sono due soluzioni: bloccare le chiamate dai prefissi stranieri oppure non richiamare mai numeri sconosciuti, specialmente quando vi hanno fatto un solo squillo. In alternativa, potete installare app di controllo contro lo spam telefonico, come Truecaller (Android e iOS), utili anche per le telefonate moleste.

