La piccola azienda italiana Alisea ha fatto causa ad un colosso della tecnologia e dei servizi come Apple. Il motivo? Il design di Perpetua, l’unica matita Made in Italy progettata e prodotta dalla società vicentina. L’azienda fondata e guidata da Susanna Martucci ritiene infatti che il gigante di Cupertino abbia copiato il look del suo prodotto di punta per la Apple Pencil 2nd Generation.

Alisea fa causa a Apple per la sua matita

Perpetua è una matita davvero particolare: è la prima in assoluto realizzata in zantech, un materiale ottenuto da polvere di graffite riciclata che, abbinata ad uno speciale polimero, acquisisce durezza, resistenza agli urti e non sporca le mani. La sua invenzione ha ricevuto la Menzione d’onore del Compasso d’Oro. La mission di Alisea è proprio quella di favorire l’economia circolare creando oggetti (penne e matite, agende e calendari, zaini e materiale da ufficio) da materiale recuperato e riciclato.

Grazie a zantech, Perpetua scrive per oltre 1000 km senza bisogno di essere temperata ed è in grado di interagire con i touchscreen di computer e dispositivi elettronici. Nel corso del 2018, Apple ha lanciati sul mercato Apple Pencil 2nd Generation, la sua matita di seconda generazione che Alisea ritiene essere esteticamente simile in tutto e per tutto a Perpetua. L’azienda ha commissionato un esame tecnico-comparativo che conferma questa tesi: il design l’Apple Pencil è uguale a quello di Perpetua e trae in inganno i consumatori.

L’Apple Pencil 2nd Generation (foto: Apple)

La causa legale tra Alisea ed Apple è cominciata nel dicembre 2022 ed è ancora in corso. Martucci vuole tutelata la proprietà intellettuale, creativa e industriale del proprio lavoro e ha deciso di ricorrere in appello dopo aver perso in primo grado di giudizio. “Il nostro scopo è di veder tutelato e riconosciuto il nostro lavoro, ma, in un senso più ampio e profondo, si tratta di fare quanto in nostro potere per tutelare l’intero patrimonio del Made in Italy”, spiega l’imprenditrice.

“Proseguiremo questa battaglia giudiziaria, pur con tutte le difficoltà del caso vista anche la complessità delle opposte ragioni, guidati dal senso di giustizia e nel voler arrivare fino in fondo con la massima determinazione per vedere stabilita la verità”, aggiunge Martucci. Tutto questo perché Perpetua “non è solo una matita”.

Perpetua è molto più che una matita

Il prodotto di punta di Alisea “rappresenta per noi la coerenza verso un percorso professionale e umano di 30 anni, fatto di responsabilità verso l’ambiente e le persone. Un oggetto che incarna la creatività e l’innovazione delle piccole imprese italiane, la nostra unicità qualitativa, la forza delle nostre filiere, un oggetto che ricorda che il patrimonio delle aziende italiane è prezioso, e va difeso fino in fondo”.

Non a caso Perpetua è diventata la matita ufficiale del Giubileo 2025. Per gestire il magazzino, la logistica e il confezionamento del prodotto, Alisea si è affidata a ragazzi e ragazze della Fraglia, il Ceod (centro educativo occupazionale diurno) di Agape, una cooperativa sociale di Vicenza che include nel mondo del lavoro persone con qualsiasi forma di disabilità.