Il bollo auto 2021, una delle tasse più odiate dagli italiani, ha subito una specie di svolta: alcuni possono evitare di pagarlo.

Il bollo auto è una delle tasse più odiate dagli italiani. Ogni anno, infatti, quando si avvicina il mese di gennaio milioni di persone si chiedono il motivo per il quale sono costretti a sborsare dei bei soldini per pagare una tassa di possesso su un’automobile che, magari, hanno acquistato a rate. Una buona notizia, però, c’è: alcuni si vedranno cancellare il bollo.

Nel 2021 i contribuenti che posseggono determinati requisiti possono evitare di pagare la suddetta tassa di proprietà. Chi sono i fortunati che si troveranno a risparmiare qualche soldino?

Bollo auto 2021 cancellato: chi non lo paga?

Il bollo auto, grazie alla sentenza n. 29653 del 14 novembre 2019 della Corte di Cassazione, è stato cancellato solo ad alcuni contribuenti. Sono esenti dal pagamento eventuali fermi amministrativi, che siano collegati a cartelle esattoriali di bollo auto o multe stradali, che non siano state pagate.

Questa decisione è valida per tutte le cartelle esattoriali iscritte al ruolo nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2010, con importo inferiore a 1.000 euro. La Cassazione, quindi, ha stabilito lo stralcio dei debiti relativi al bollo auto solo per coloro che si sono mantenuti al di sotto di questa soglia.

Tassa automobilistica: confermati gli esenti

Il pagamento del bollo auto nel 2021 prevede tre scadenze: aprile, agosto e dicembre. Questa tassa, a prescindere dall’effettivo utilizzo del mezzo, va sempre corrisposta, anche se la macchina è rotta o resta ferma in garage.

Così come avvenuto negli anni passati, anche nel 2021 i disabili e coloro che possono avvalersi della Legge 104 possono non pagare il bollo auto. Rientrano in queste due ‘categorie’ i non vedenti, i sordi, i pluriamputati, i disabili psichici o mentali e coloro che fruiscono dell’indennità di accompagnamento. Ovviamente, le disabilità sopracitate devono essere certificate dalla Commissione medica ASL.

In tutti questi casi, per poter richiedere l’esonero dal pagamento del bollo auto è necessario effettuare una richiesta, valida per un solo veicolo. La stessa può essere presentata entro 90 giorni dal termine entro il quale è prevista la scadenza dell’imposta presso l’Ufficio Tributi della regione di residenza.