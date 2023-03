Come funziona il bonus affitto 2023? La Legge di Bilancio ha rinnovato l’agevolazione riservata ai giovani con reddito basso che vogliono andare a vivere da soli. Lanciato nel 2022, questo incentivo fiscale ha l’obiettivo di permettere agli under 30 di ridurre le spese dei canoni di affitto, schizzati alle stelle negli ultimi anni. Secondo un rapporto elaborato dal Sunia, il sindacato inquilini della Cgil, in dieci anni i rincari sono stati del 200%.

Bonus affitto 2023: a chi è riservato e quando arriva

Il bonus affitto 2023 è riservato a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti. Il benefit viene concesso soltanto per le abitazioni singole o gli appartamenti dove viene trasferita la residenza. La detrazione è pari al 20% delle spese di affitto per i primi quattro anni di validità del contratto, fino a un importo massimo di 2.000 euro all’anno.

Chi fa la domanda, oltre all’età, deve possedere specifici requisiti di reddito e contrattuali. Il reddito complessivo dei richiedenti non deve essere superiore a 15.493,71 euro. Inoltre, il contratto deve fare riferimento all’intera unità immobiliare o ad una parte di essa e in questo immobile si deve avere la residenza. In aggiunta, il canone di affitto annuo non deve inferiore ai 991,60 euro.

Bonus affitto 2023: ecco come richiederlo nel 730

Non bisogna dimenticare che ogni Regione potrebbe aggiungere ulteriori requisiti specifici. Va ricordato che sono esclusi dal bonus alcuni immobili appartenenti a categorie catastali particolari: quelli di categoria A/1, A/8 e A/9, quindi gli immobili di lusso. In aggiunta, sono esclusi pure gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelli finalizzati a scopi turistici.

Il contratto di affitto deve essere regolarmente registrato alle Entrate almeno da sei mesi al momento in cui si presenta la domanda. Il beneficiario del bonus non deve essere mai stato sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione, ovvero aver ricevuto uno sfratto eppure continuare ad occupare l’immobile senza averne il diritto.

Bonus affitto giovani 2023: scadenza e domanda

C’è tempo fino al 31 dicembre 2023 per presentare la richiesta di bonus. La domanda va fatta mandando una comunicazione specifica all’Agenzia delle Entrate. Questa richiesta deve avvenire in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il 730 deve indicare i dati dell’immobile di residenza, il valore del reddito annuo e le informazioni relative al contratto di affitto stipulato. Quando si riceve il bonus, essendo una detrazione d’imposta, lo sconto si applica direttamente durante la fase di compilazione del modello al rigo E71 (colonna 1), con codice 4.

