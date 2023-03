L’aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo Da Vinci è il miglior grande aeroporto d’Europa per il sesto anno consecutivo. La struttura della Capitale è un’eccellenza nostrana, che si distingue anche per la pulizia e la gentilezza del personale. Un solo parametro, a detta dei viaggiatori, è poco soddisfacente.

L’aeroporto di Roma Fiumicino è il miglior grande aeroporto d’Europa: a stabilirlo è l’Airports Council International (ACI). Per il sesto anno consecutivo, la struttura situata nella Capitale è stata premiata con l’ambito riconoscimento grazie ai risultati del sondaggio Airport service Quality 2022. Con un traffico di oltre 40 milioni di passeggeri, negli anni il Leonardo Da Vinci è riuscito a raggiungere un livello di eccellenza invidiabile.

Il sondaggio dell’Airports Council International è stato distribuito a clienti di ogni nazionalità ai gate, prima dell’imbarco. I viaggiatori hanno votato assegnando un punteggio da un minimo di 1 – quindi scarso – ad un massimo di 5. La maggior parte delle persone si è detta soddisfatta, valutando Roma Fiumicino come “eccellente”. L’unica pecca dell’aeroporto? La facilità di attraversamento. Soltanto questo parametro risulta poco soddisfacente.

Gli altri premi ottenuti da Roma Fiumicino

Roma Fiumicino non ha vinto soltanto il premio come migliore aeroporto d’Europa. La struttura Leonardo da Vinci ha conquistato anche un riconoscimento per il personale più dedicato, uno per l’aeroporto più gradevole e un altro per la pulizia. Considerando che recentemente sono stati attivati altri servizi – nuovi metal detector che consentono di lasciare nei bagagli a mano strumenti tecnologici e liquidi superiori a 100 ml e il QPass gratuito per saltare le file – l’aeroporto romano è destinato a conquistare premi anche il prossimo anno.

