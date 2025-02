Bonus animali domestici 2025: in cosa consiste e come richiederlo

Secondo recenti stime, pare che due terzi degli italiani convivano con un amico a quattro zampe: proprio questa fetta di popolazione può fruire del bonus animali domestici nel corso del 2025. In cosa consiste, i requisiti da rispettare e come effettuare domanda per ottenerlo.

Bonus animali domestici 2025: come funziona

Il bonus animali domestici 2025 è un’agevolazione dedicata espressamente a coloro che convivono con un amico a quattro zampe.

Si tratta, nello specifico, di una detrazione fiscale, mediante la quale è possibile recuperare parzialmente, mediante la dichiarazione dei redditi, le spese veterinarie sostenute per prendersi cura dei propri animali domestici.

Cane e gatto giocano insieme

In questo modo, dunque, tutti coloro che hanno un animale in casa, potranno avvalersi di questa importante detrazione che può alleggerire – seppur in parte – le spese dedicate a cani, gatti e altri animali che si possono tenere in casa.

I requisiti da rispettare

Il bonus animali domestici 2025, dunque, può essere richiesto, esclusivamente, dai cittadini italiani dai 65 anni in su, in possesso di un ISEE che non superi i 16.215 euro all’anno.

Inoltre, i richiedenti devono avere regolare residenza in Italia, dimostrare, con opportuna documentazione, di essere in possesso dell’animale per il quale richiede la specifica detrazione e, infine, finalizzare i pagamenti delle prestazioni veterinarie mediante metodi tracciabili, conservando scontrini e fatture.

In sostanza, grazie a questa agevolazione, il contribuente può recuperare il 19% delle spese sostenute per le visite veterinarie ma anche per l’acquisto di farmaci e per la somministrazione di vaccini dedicati agli animali domestici, i quali, però, devono essere registrati all’Anagrafe degli animali d’affezione.

In detrazione, si può arrivare a recuperare una franchigia che parte da 129,11 euro e che può arrivare a un massimo di 550 euro.