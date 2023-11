Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’ambiente, annunciato che, dal 10 al 30 novembre 2023, le aziende e professionisti potranno richiedere il bonus colonnine, che funge da contributo che copre fino al 40% della spesa per l’istallazione di infrastrutture di ricarica. In totale, sono 87,5 milioni di euro messi a disposizione per questo misura, ai quali si affiancano anche i 700 milioni del PNRR.

Bonus colonnine per professionisti e imprese: come funziona

Il Governo ha presentato il bonus colonnine, che può essere fruito non solo dei cittadini che hanno scelto un’auto elettrica, ma anche dalle imprese e dei professionisti che hanno optato per una scelta ecologica in merito ai propri spostamenti.

Tale agevolazione, infatti, permette di coprire fino al 40% della spesa prevista per l’istallazione delle colonnine di ricarica.

Ricarica auto elettrica

In questo modo, come sottolinea il ministro Fratin, l’obiettivo è quello di sostenere “la crescita della mobilità elettrica nel Paese“, già incentivata, ampiamente, dal PNRR.

Soggetti ai quali è destinato il contributo

Tutte le imprese, presenti sul territorio nazionale, potranno fruire di questo bonus, esteso anche ai singoli professionisti.

All’interno di questa misura, sono incluse le spese di installazione delle colonnine, le opere edili connesse, nonché gli impianti elettrici e dispositivi utili ai fini del monitoraggio. Il contributo copre massimo il 10% del costo dell’acquisto e della messa in opera.

Rifornimento

C’è, infine, il bonus per le colonnine dedicato ai condomini e privati. Con questo tipologia di contributo, i soggetti a cui spetta possono richiedere un rimborso pari all’80% delle spese sostenute nel corso del 2022 per l’installazione di colonnine di ricarica dedicate ai veicoli elettrici, dal 19 ottobre al 2 novembre. In totale, per questa misura, sono stati stanziati 40 milioni di euro.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO