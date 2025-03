Bonus elettrodomestici e mobili 2025, i requisiti e come richiederlo

Attraverso il bonus elettrodomestici e mobili 2025, i cittadini possono ottenere una detrazione fiscale del 50% per l’acquisto di grandi elettrodomestici e forniture destinate all’arredamento della propria abitazione sottoposta a ristrutturazione edilizia. Dobbiamo dunque insieme i requisiti da rispettare e come inoltrare la domanda, nonché gli importi previsti.

Bonus elettrodomestici 2025: in cosa consiste

Il bonus mobili ed elettrodomestici previsto per il 2025 permette al cittadino che ne fa richiesta di ottenere una detrazione IRPEF del 50%, calcolata su una spesa massima di 5.000€, comprensiva di eventuali spese di trasporto e di montaggio. L’importo sottoposto a detrazione sarà ripartito in 10 rate su base annuale di uguale importo, applicata direttamente in dichiarazione dei redditi.

Elettrodomestici per la casa e la cucina

Il bonus fa riferimento solamente a beni nuovi e acquistati entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Pertanto, l’agevolazione può essere richiesta dai contribuenti che hanno effettuato ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio 2024, con l’acquisto anche di beni mobili e di elettrodomestici. Il bonus, inoltre, vale anche per ristrutturazioni parziali dell’immobile.

Quali prodotti sono inclusi nell’agevolazione e i requisiti da rispettare

Tra i prodotti inclusi nel bonus possiamo annoverare letti, cassettiere, scrivanie, sedie e tavoli, librerie, mobili nuovi, nonché comodini, poltrone, materassi, credenze, divani e apparecchi di illuminazione.

A questi si aggiungono anche grandi elettrodomestici nuovi, purché abbiano una classe A per i forni, classe e per lavatrici, lavastoviglie e lavasciuga, nonché classe F per frigoriferi e congelatori.

Sono esclusi dall’agevolazione in questione pavimentazioni, come piastrelle e parquet, ma anche porte, tendaggi e tende e altre tipologie di complementi d’arredo.

Al fine di ottenere il bonus, dunque, è necessario aver pagato il proprio acquisto con bonifico bancario e/o postale o, in alternativa, con carte di debito o di credito. I contanti, infatti, non sono ammessi. L’agevolazione, inoltre, è valida anche se l’acquisto è stato effettuato con un finanziamento.

Infine, bisogna conservare la ricevuta del bonifico o la della transazione, nonché le fatture di acquisto che devono riportare la quantità dei beni acquistati, la qualità e la natura degli stessi, nonché lo scontrino riportante il codice fiscale dell’acquirente e la descrizione dei mobili/elettrodomestici comperati.