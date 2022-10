Sono tempi duri questi per famiglie e imprese italiane costrette a fare i conti con rincari enormi delle bollette. Per questo motivo nasce il bonus Enel Energia che punta a fare risparmiare circa 10 centesimi al kilowattora. Si tratta di un piccolo bonus che però ha una duplica finalità: far risparmiare i consumatori, clienti ovviamente di Enel Energia, e incentivare l’utilizzo moderato della luce, quanto mai preziosa e cara in questo momento così duro.

Come ottenere il bonus Enel Energia

Il bonus si rivolge a chi dimostra un’attenzione verso il risparmio energetico. In particolare arriverà a tutti quei clienti che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 consumeranno meno rispetto all’anno precedente. L’ad del gruppo Enel, Francesco Starace, durante una conferenza tenuta all’Università Luiss di Roma, ha annunciato il bonus. L’azienda si pone come obiettivo quello di premiare i comportamenti virtuosi dei consumatori. In questi giorni ai clienti Enel Energia stanno già arrivando delle lettere che spiegano la nuova iniziativa. Il bonus sarà di 10 centesimi per ogni kWh risparmiato rispetto all’anno precedente.

Come fare per ricevere il bonus

Il grosso aumento delle bollette, che sta mettendo in crisi famiglie e aziende, ha deciso di far fare ad Enel un piccolo passo verso i loro clienti. Per aderire al bonus non bisogna fare nulla: quest’ultimo arriverà infatti in automatico entro la seconda bolletta utile del 2023 oppure, in caso di recesso o voltura, con la bolletta di chiusura. A beneficiare dell’iniziativa saranno le forniture a prezzo fisso nei mesi in cui il valore medio del prezzo unico nazionale sarà superiore a 400 euro al MWh. Enel ha spiegato che i dati di riferimento devono essere quelli reali e non quelli stimati. Qualora il contratto Enel sia stato stipulato negli ultimi 12 mesi i dati di consumo verranno messi a confronto con quelli storici del Pod (codice identificativo del punto di fornitura).

