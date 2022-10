Il successo della 72esima edizione del Festival di Sanremo, premiato nei dati d’ascolto da una media del 58% di share, trascina il mercato musicale italiano. Come emerge dalle rivelazioni di Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana) e del panel consumatori di Gfk, Sanremo 2022 batte Sanremo 2021 nei dati di vendita degli artisti passati in gara sul palco del Teatro Ariston. I Big di Sanremo 22 hanno conquistato 29 dischi di platino contro i 28 vinti dai loro colleghi in competizione l’anno precedente.

Sanremo 2022, boom di dischi di platino per i brani

Il report del 3 ottobre 2022 certifica che c’è un disco di platino in più tra i singoli in concorso al Festival rispetto al 2021. Sempre rispetto a un anno fa, per di più, sono aumentate le soglie di vendita per le certificazioni: 70.000 copie fino a dicembre 2021, 100.000 copie da gennaio 2022.

Nel periodo di tempo che copre gli ultimi dieci anni, l’aumento dei dischi di platino è stato del 314%. Basti pensare che nel 2013, quando Sanremo fu vinto da Marco Mengoni con L’essenziale, i dischi di platino erano appena sette, mentre l’anno successivo, quello della vittoria di Controvento di Arisa, soltanto tre.



Dopo il 2022 da record e il 2021, l’anno più prolifico per i dischi di platino è stato il 2019 con 17 riconoscimenti. In quell’occasione, a vincere il Festival fu Mahmood con Soldi, diventata la 15esima canzone più trasmessa dalle radio al termine della stagione. Nella difficile edizioni del 2020, invece, segnato dal trionfo di Fai rumore di Diodato, i dischi di platino sanremesi furono 16.

I brani di Sanremo 2022 trascinano l’intero comparto del mercato musicale in Italia, cresciuto del 18% nel primo semestre dell’anno. Fimi fa sapere che l’aumento dei ricavi riguarda tutti i segmenti: il digitale fa segnare un lusinghiero +19,9% e il fisico un altrettanto positivo +5,8%.

In vetta alla classifica dei singoli, rivela Fimi/Gfk, c’è proprio il brano che ha vinto Sanremo: Brividi di Mahmood e Blanco. Non solo: considerando download e streaming audio premium, il podio è completamente sanremese. Al secondo posto c’è Sangiovanni con Farfalle e al terzo Dove si balla di Dargen D’Amico.

