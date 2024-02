Psicologo gratuito in Lombardia: una iniziativa molto importante che ha già ottenuto risultati positivi in altre regioni italiane come Piemonte, Abruzzo, Puglia, Sicilia e Campania. La Toscana ha recentemente iniziato una fase pilota per consolidare un modello di rete psicologica pubblica, mentre – per il 2024 – è previsto un investimento aggiuntivo di 8 milioni di euro per il cosiddetto bonus psicologo.

Psicologo di base gratuito: le novità in Lombardia

L’emergenza sanitaria – scatenata dal Covid-19 – ha sottolineato una crescente richiesta di supporto psicologico. Il bonus psicologo, introdotto come risposta immediata, ha visto un rapido esaurimento dei fondi disponibili a causa dell’elevata domanda.

Ciò ha portato a una maggiore consapevolezza dell’importanza di includere nel sistema sanitario nazionale la figura dello psicologo come servizio di base.

A tal proposito, è stato stanziato un finanziamento di 36 milioni di euro distribuiti su tre anni (2024-2026), per supportare la figura dello psicologo di base, il quale collaborerà con i medici di famiglia e i pediatri, integrandosi nelle strutture delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) in Lombardia, che diventa così la settima regione italiana a implementare questa innovazione.

A differenza di altre regioni, in Lombardia sarà possibile accedere direttamente ai servizi dello psicologo senza la prescrizione medica, in modo da facilitare l’accesso alle cure psicologiche.

La Toscana sperimenta un modello di servizio affidato alle ASL per un periodo di almeno diciotto mesi, puntando, in questo modo, a una distribuzione uniforme ed equa del servizio su tutto il territorio regionale.

Bonus psicologico per il 2024

Il bonus psicologo per il 2024 vede un importante incremento sul piano economico, passando da 600 a 1500 euro, con l’obiettivo di rendere le sessioni di psicoterapia più accessibili a chi non può permettersele.

Per accedere al bonus, bisogna avere un ISEE fino a 50mila euro, la cittadinanza italiana e una diagnosi medica. La procedura di richiesta prevede la compilazione di un modulo online tramite il sito dell’INPS, seguita dalla comunicazione dell’ammontare del contributo e di un codice univoco per l’utilizzo del bonus.

Il Governo prevede l’apertura delle domande a partire da marzo, garantendo agli utenti un preavviso di almeno 30 giorni per la presentazione delle stesse.

