Bonus nascite 2025, requisiti e come richiedere la carta nuovi nati

Il bonus nascita 2025 è stato introdotto dalla Legge di Bilancio di quest’anno e prevede un contributo ai genitori, una tantum di 1.000 €, per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025. Scopriamo i requisiti da avere e come ottenerlo.

Bonus nascite 2025: in cosa consiste

Previsto un contributo una tantum pari a 1.000 € per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025. Tale incentivo, detto anche “carta nuovi nati”, inoltre, sarà erogato a partire dal mese successivo a quello della nascita o dell’adozione del bambino.

Mamma abbraccia neonato

Il bonus, inoltre, è gestito completamente dall’INPS ed è riconosciuto su domanda dell’interessato. Inoltre, l’importo erogato non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, pertanto è esentasse e non influisce sul calcolo di altri benefici che si possono ottenere per reddito.

Il bonus nascita 2025, infatti, può essere cumulato con l’Assegno Unico, nonché con altri sostegni previsti per i nuclei familiari.

I requisiti da rispettare per ottenerlo

Come vi dicevamo, il beneficio è riconosciuto alle famiglie che hanno avuto o adottato un figlio, a partire dal 1° gennaio 2025, pertanto, se si ha un parto gemellare si avrà diritto a due bonus, ossia 1.000 € per ogni bambino.

Stesso discorso vale per le famiglie che accolgono più di un minore nel proprio nucleo. Ad esempio, un figlio naturale e un figlio adottato.

Per questo motivo, dunque, il bonus sarà raddoppiato. Il bonus può essere richiesto da uno dei due genitori, il quale però deve avere residenza regolare in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea.

L’agevolazione, inoltre, può essere richiesta anche dai cittadini che provengono da Stati non UE, in possesso però del permesso di soggiorno di lungo periodo oppure con permesso unico di lavoro con una durata maggiore di sei mesi.

La carta nuovi nati, inoltre, può essere richiesto da uno dei due genitori, che sia lavoratore, disoccupato o altro: pertanto, la condizione lavorativa non incide sull’agevolazione stessa. Il bonus nascite 2025, inoltre può essere richiesto dai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 40.000 € su base annuale.