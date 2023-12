Nella manovra di bilancio per il 2024 raddoppia la dotazione del bonus psicologo, la misura di sostegno introdotta nel 2022 per supportare le persone emotivamente fragili e in stato di ansia, stress e depressione. Un emendamento riformulato dal governo Meloni al decreto Anticipi aumenta il fondo di 5 milioni di euro, raddoppiando così lo stanziamento già previsto per il 2023.

Bonus psicologo 2024: il fondo raddoppia

All’onere l’esecutivo provvede mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale iscritto nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali del Ministero dell’Economia e delle Finanze. È un segnale piccolo ma importante nel voler trasformare la psicoterapia da privilegio esclusivo a pratica accessibile a tutti.

Il decreto ministeriale, firmato da Orazio Schillaci, aggiunge 8 milioni di euro al fondo a decorrere dal 2024. Da quest’anno il bonus psicologo prevede un contributo massimo di 1.500 euro. I destinatari sono i cittadini e le cittadine con un Isee inferiore a 50.000 euro. L’agevolazione è riconosciuta per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia.

Il benessere psicologico al centro del bonus per pagare le sedute di psicoterapia

L’obiettivo è diffondere la cultura della salute mentale e rafforzare le strutture e i servizi di presa in carico sul territorio. Il decreto fissa tre soglie: 1.500 euro per i redditi con Isee inferiore a 15.000 euro; 1.000 euro per i redditi con Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro; 500 euro per i redditi con Isee superiore a 30.000 ma inferiore a 50.000 euro.

Al momento della presentazione della domanda, è dunque necessario essere in possesso di due requisiti fondamentali: la residenza in Italia e un Isee in corso di validità con valore non superiore a 50.000 euro. Se l’Isee non risulta valido, la domanda non può essere accolta.

Bonus psicologo 2024: quando fare domanda?

Per le domande 2023 e 2024, bisogna aspettare il nuovo decreto ministeriale. In ogni caso, è bene giocare d’anticipo e prepararsi per accedere alla procedura che va inviata sul portale dell’INPS. In tal senso, è necessario disporre di uno tra Spid almeno di Livello 2, Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (la Carta nazionale dei servizi).

A finanziare il bonus sono le Regioni. Quindi, quando si chiude il termine stabilito per la presentazione delle richieste, vengono redatte le graduatorie regionali (provinciali per Trento e Bolzano) per l’assegnazione del beneficio. Il budget è limitato e tiene conto del valore Isee e, a parità di quest’ultimo, dell’ordine di presentazione della domanda.

