Ormai è per tutta Italia il clochard fortunato l’uomo che a Senigallia, in provincia di Ancona, ha vinto al SuperEnalotto la bellezza di 37mila euro. Il senzatetto, chiamato Gianluigi ma conosciuto in paese come “Cassano” per via del suo accento barese, riuscirà finalmente a riscuotere i soldi. Sprovvisto di carta d’identità e tessera sanitaria e col codice fiscale scaduto, la Sisal ha acconsentito al pagamento della vincita.

Clochard fortunato vince al SuperEnalotto

Nonostante il fortunato 4 + SuperStar centrato con una giocata da 1,50 euro presso una tabaccheria di via Portici Ercolani in centro storico a Senigallia, Gianluigi continuerà a fare il clochard e a girovagare in treno come ha sempre fatto negli ultimi tempi. Da anni, infatti, l’homeless vive nelle stazioni, prima tra tutte il centro di accoglienza di Piazzale della Vittoria.

Con la sistemazione delle pratiche burocratiche, l’ufficio premi di Sisal ha potuto eseguire il bonifico al vincitore che verrà accreditato entro lunedì 27 novembre. Questo gruzzoletto da 37.045 euro non apporterà comunque modifiche al suo stile di vita: “Cassano” non sa ancora cosa farà con questi soldi, di sicuro sistemerà quelle che definisce “questioni personali”.

Il “Cassano” di Senigallia avrà finalmente qualche soldo nel portafogli

I funzionari della Sisal sono stati solidali e disponibili nei suoi confronti. “Per fortuna mi ha aiutato un amico, non sapevo come fare – spiega Gianluigi al Resto del Carlino in merito all’assenza dei documenti indispensabili per ritirare la vincita –. Mi ha accompagnato all’Agenzia delle Entrate a rifare i documenti. Ora ci sono riuscito, grazie a lui“.

“Ho controllato bene che avessi vinto – spiega ancora –, poi sono tornato in ricevitoria per essere sicuro e solo dopo mi hanno aiutato a riscuotere l’assegno“. Gianluigi ha voluto saldare ogni debito: in tabaccheria ha restituito i 50 euro al fratello della persona che gli aveva prestato la somma per effettuare le pratiche necessarie ai documenti.

Clochard vince al SuperEnalotto e promette cena

Ad assegno incassato, Gianluigi si è rimesso in marcia: zaino in spalla, ha preso un treno verso il Nord per risolvere le sue questioni personali. Ma ha già promesso di tornare a Senigallia per offrire una cena con i soldi della vincita a chi l’ha sempre aiutato. Luomo, infatti, è molto amato in paese: non chiede l’elemosina, è molto gentile e rispettoso con i passanti che incrocia in centro.

A dargli una mano si è messo Giovanni Bomprezzi, il direttore della Caritas di Senigallia. Ora chissà se i numeri fortunati di “Cassano” porteranno bene a qualcun altro. Quando può, il senzatetto adottato dalle Marche gioca al SuperEnalotto sempre la solita combinazione: 8, 18, 41, 54, 75, 79, numero Jolly 42 e numero SuperStar 8.

