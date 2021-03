Come scoprire quando toccherà a noi fare il vaccino anti COVID-19? In fondo a questo articolo troverete il calcolatore per l’attesa: incentrandosi sul piano vaccinale nazionale, un algoritmo sarà in grado di fornire a chi lo desidera una stima di quante persone ci sono davanti a noi.

Basterà inserire alcuni dati e il sistema potrà stimare e farci sapere a che punto siamo della lista, basandosi sull’elenco delle priorità del Governo.

Vuoi scoprire quando sarà il tuo turno? Non resta che provare!